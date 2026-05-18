恒大清盤人據報向羅兵咸永道索償570億 指控審計過程中存在疏忽及虛假陳述

彭博報道，中國恒大集團清盤人正就針對羅兵咸永道國際及其內地和香港關聯機構提起的訴訟，尋求570億元（人民幣，下同）賠償。

報道指，雙方律師表示在上述總金額中，清盤人尋求向羅兵咸永道國際總部實體及其兩家本地關聯機構追討380億元。此外，尋求向香港和內地實體追討190億元。

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案件核心聚焦於羅兵咸永道對恒大的審計工作。清盤人於2024年提起訴訟，指控羅兵咸永道在審計過程中存在「疏忽」和「虛假陳述」。

該訴訟最初針對羅兵咸永道在中國內地及香港的關聯實體，隨後清盤人將羅兵咸永道國際亦列為被告。羅兵咸永道國際正試圖從案中脫身，並尋求駁回清盤人對其提出的索賠。即使這一嘗試成功，清盤人仍可繼續針對本地實體推進訴訟。

恒大清盤人為美國企業重組諮詢公司安邁顧問黃詠詩 (Tiffany Wong) 和杜艾迪（Edward Middleton），他們於2024年3月入稟香港法院，向香港的羅兵咸永道（Pwc HK）、內地的普華永道中天（PwC China ）以及羅兵咸的國際有限責任合伙人公司 PwC International Limited （PwC IL）提出索償。根據訴狀，該案涉及羅兵咸永道對恒大2017年及2018年上半年財務報表出具的審計報告。

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