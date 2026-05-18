鄭志雯稱無意出售瑰麗酒店 兩中東項目按計劃推進 Rosewood Amaala料夏季前開幕

過往市場一度傳出新世界（017）主席鄭家純探討出售瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）部份資產的可能性；不過，瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯日前接受CNBC訪問時重申，瑰麗酒店集團及旗下所有品牌均不會出售，並正專注於提供高品質服務與體驗，未來5年內更有超過30個項目正在籌備與開發中。

稱投資布局非常多元化

談到瑰麗酒店集團積極擴張及將於海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）推出新項目時，鄭志雯指集團投資布局非常多元化，將在GCC有兩個新項目推出，包括Rosewood Amaala及Rosewood Red Sea，並正按計劃推進，而Rosewood Amaala預計今年夏季前開幕。

她指出，中東衝突過後，GCC地區正快速恢復穩定，基礎建設逐步恢復，營運也重新啟動，有信心上述兩家瑰麗酒店都能按計劃且準時開幕。她又指，觀察到短期旅遊流向出現轉變，但這些需求轉移到了其他瑰麗酒店集團同樣有據點的目的地，例如歐洲、美國與亞洲，集團亦能承接到此部分旅遊需求。