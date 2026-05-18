中儲籲港增大宗商品儲存量 最少逾20萬噸建生態圈 投資署：北都發揮作用時候

政府近年大力推動黃金及大宗商品市場發展，但目前香港的相關儲存量只有2萬至3萬噸。中儲發展總經理、Henry Bath董事長王海濱認為，香港總儲存量至少要達20萬至30萬噸，才可以支撐香港建設大宗商品生態圈，否則本地金融界亦難以介入，希望香港能盡快改善基礎設施。投資推廣署（投資署）運輸，物流及工業總裁王國藩表示，現時是北部都會區（北都）可發揮作用的時候，當中有數個土地項目適合於倫敦金屬交易所（LME）認可倉庫使用。

洪水橋8公頃地已可使用

王國藩指出，在北都的洪水橋約23公頃的產業園中，約8公頃地現已可使用，故如果有LME持牌營運商或其香港本地合作夥伴對此有興趣，可向投資署和政府申請。他透露，現時已有煉金廠、相關大宗商品貿易公司等不同行業就8公頃用地接洽，部分公司已進行深入探討。

另運輸及物流局亦於洪水橋規劃約32公頃作為物流圈，最快2027年可以使用。為吸引更多高增值產業和企業來港，及推動北都發展，港府已制訂優惠政策包的初步框架，涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠等工具。

貿易商對半稅優惠興趣大

政府計劃今年上半年立法，為大宗商品貿易商落戶本港提供稅收減免優惠，適用稅率降至8.25%。王國藩透露，大宗商品貿易商、金屬、新能源和能源行業對本港半稅優惠的興趣很大，部分認真考慮回港，有些國內公司已正與總部洽談會否將大宗商品的交易台搬來港。他指，以往香港是亞洲最大的大宗商品交易中心，惟後來因稅務優惠，促使很多貿易商離港；並指現時香港的半稅優惠在稅率上具競爭力，相較其他地區，香港稅務優惠較為恒常，不會定期評估及調高稅率。

中儲已在港有兩個布局

王海濱表示，北都地段符合公司在港與境內的大宗商品物流，該公司目前在葵涌3號貨櫃碼頭，包括獲批的兩個LME全品類有色金屬交割庫，以及1個芝加哥商品交易所（CME）鋁交割庫；另正興建一個位於沙頭角的倉庫，預計6月可申請LME的交割倉，反映其於香港的兩個布局，鄰近碼頭的倉庫可利用國際水運航線的便利，沙頭角的倉庫偏向利用公路，連接大灣區、廣州、廣西等地的產業。

他在2024年對香港倉庫進行調研，雖然本地整體倉庫容量非常大，但以往的貨物較輕，如電子產品、消費品等，故大多倉庫都採用樓庫的建設方式，令地面承載力非常低，通常於1.7噸水平，很少3噸以上。

港交所擬重啟黃金期貨交易

港交所（388）旗下LME在港的倉庫網絡自去年7月開始運作，至今有7個營運商經營15個LME認可倉庫，總儲存量約2.5萬噸金屬。港交所本月公布，在未來數月內重啟黃金期貨交易，並會諮詢業界。

Marex亞太區金屬部門主管劉嘉寶表示，黃金涉及現貨交易，其變化速度較有色金屬快，建議本港在設計黃金期貨合約時，可從物流入手，提升速度。

部份中東實體黃金流港避險

美伊戰爭後，市場開始憂慮中東市場風險。王國藩表示，有投資者將實體金搬離中東，部份搬來港，形容目前其「非常可觀」，惟因國際航運未完全恢復，部分位於中東的黃金仍未能搬走。

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