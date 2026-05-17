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保誠收購印尼壽險公司Bharti Life75%股權 現金代價約為3.89億美元

商業創科
更新時間：21:24 2026-05-17 HKT
發佈時間：21:24 2026-05-17 HKT

保誠（2378）公布，為推進其印度業務的策略性部署，已同意向印尼企業Bharti Life VenturesPvt Ltd及印度金融服務公司360 ONE收購印度人壽保險公司Bharti Life的75%股權，初步現金代價為350億印度盧比（約3.89億美元），亦相當於約30.48億港元。保誠指，交易仍需取得監管批准並滿足其他先決條件方可完成。

交易將以現有資源提供資金

保誠表示，今項交易的初步現金代價為350億印度盧比，交易將以現有資源提供資金。交易完成後，保誠在印度的業務將由控股的Bharti Life及Prudential HCL Health Insurance，以及兩家上市實體的少數股權組成，即ICICI Prudential Asset Management 35%股權及ICICIPru Life 22%股權。

監管要求保誠減持其於ICICIPru Life股權至10%以下

該項交易的監管審批預計，將要求保誠減持其於ICICIPru Life股權至10%以下，而減持ICICIPru Life的部分所得款項，預計將用於支持業務的未來增長，剩餘的資本將計入保誠的自由盈餘。此外，還有一項高達70億印度盧比（約7800萬美元）的潛在額外應付代價。同時作為該項交易的一部分，Bharti Life亦將探討與Bharti Airtel及360 ONE建立策略分銷合作關係。

華康堯：滿足印度消費者儲蓄及保障需求

保誠執行總裁華康堯表示，對保誠而言，印度是具策略意義且充滿發展機遇的市場，透過收購Bharti Life控股權，將可結合保誠近180年全球保險專業實力及Bharti強勁的本地布局，滿足印度消費者儲蓄及保障需求。同時藉著這次收購，旨在為『繁榮印度』（Viksit Bharat）倡議作出進一步貢獻。

交易不會影響股東回饋70億美元的計劃

截至去年底，保誠擁有43億美元控股公司現金及短期投資，集團槓桿比率為13%，自由盈餘比率為211%。保誠強調，本次擬議交易不會影響集團此前已公布於2024至2027年期間向股東回饋70億美元的計劃。


 

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