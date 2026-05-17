小米總裁料國產旗艦手機今年突破1萬元 稱任何手機也受記憶體成本影響
更新時間：16:02 2026-05-17 HKT
發佈時間：16:02 2026-05-17 HKT
發佈時間：16:02 2026-05-17 HKT
據內媒報道，小米（1810）總裁盧偉冰昨日（16日）在一場直播中表示，今年下半年、尤其是年底的時候，部份國產旗艦直板手機售價很可能會突破1萬元人民幣大關。對於小米17 Max會否受記憶體價格影響時，他指目前任何一款手機定價時，都會受到記憶體成本大幅增加的影響。
記憶體漲價或延續到2028年
盧偉冰提到，記憶體工廠從開始建設到最後真正投產，需要3年以上時間，但其需求增長卻非常快，因此預期記憶體的漲價周期至少會延續到2027年底，甚至到2028年。他又指，從第二季開始，部分舊產品已在漲價。
不過，他指小米作為手機廠商，雖然很難去控制全球記憶體成本上漲帶來的趨勢，但不管外部環境怎麼變化，一定要提供同檔位最物超所值的產品，而這就是公司的一個理念。
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