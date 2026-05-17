減肥神藥與華盛頓的權力迴廊｜藍血工廠

如果你最近有留意歐美上流社會的八卦，或者滑過幾下手機，不可能沒聽過Wegovy和Ozempic這兩個名字。

糖尿病藥變控制體重恩物

表面看來，這是一齣拯救蒼生健康的醫學神話。GLP-1，一種本來在人體腸道裡安分守己、負責調節血糖並通知大腦「閣下已經吃飽」的荷爾蒙，被藥廠的白袍科學家提煉成了合成仙丹。這玩意最初不過是為了醫治二型糖尿病，但在西方那個崇尚速成與外表的消費社會裡，到了2014年，一紙批文讓它堂而皇之地成為了「體重控制」的恩物。從此，世界陷入了一場集體瘋狂。

數據最能反映人性的虛榮與貪婪：2019至2023年短短數年間，那些根本沒有糖尿病、卻千方百計巧立名目開這款藥的普羅大眾，人數暴增了足足7倍。這塊肥肉的香氣，引得華爾街各大企業猶如聞到血腥味的大白鯊，爭相撲入這片紅海，企圖分一杯羹。

諾和諾德與禮來手握大量專利

但資本主義的鬥獸場，從來不是你想進就能進。在這座金礦的咽喉要道上，早就站著兩位把關的「猛人」：一位是丹麥的諾和諾德（Novo Nordisk），另一位是美國本土的禮來（Eli Lilly）。這兩大巨頭手握幾百項後續專利，猶如在自家莊園外拉起了一重重的通電鐵絲網。誰想進來搶客？先在法庭上過招。再加上美國食品及藥物管理局（FDA）那種拜占庭式的官僚審批，動輒耗上幾年光陰，時間，本身就是他們最堅固的護城河。

這兩位大佬的博弈，充滿了權力遊戲的計算。丹麥老大哥諾和諾德靠著 Ozempic和Wegovy先發制人，其核心成分索馬魯肽（semaglutide），本來專利到2026年就該壽終正寢。但這幫人精於「拖字訣」，硬生生將專利保護期延展到了2031年。這招叫畫地為牢，霸佔地盤不讓你越雷池半步。

美國佬禮來又如何？他們拿著效力更猛的tirzepatide，包裝成Zepbound和Mounjaro殺入戰場。客觀而言，禮來的臨床數據更漂亮，減重效果更狠。結果這股初生之犢的氣勢，直接把丹麥老大哥壓了下去。禮來更是將身家性命全押在這條賽道上，預計到了2025年，全公司近四分之三的江山，都要靠這類糖尿病及減肥藥物來支撐。

兩企大灑金錢在政客身上

然而，如果你以為這只是兩家企業在實驗室裡比拼化學方程式，那就太天真了。

真正的修羅場，在華盛頓國會山莊之中。2025年，這兩大藥廠在政客身上大灑金錢。禮來的遊說開銷超過1,000萬美元，諾和諾德也砸了700多萬。花這些冤枉錢所為何事？

說穿了，就是在買「規矩」。美國政府意圖干預市場，想壓低合資格Medicare領取者的藥價，加上貿易保護主義下的關稅變動，牽一髮動全身。諾和諾德雖是北歐血統，但一半以上的真金白銀是從北美人口袋裡掏出來的。所以他們乖乖奉上340萬美元去做政治遊說，圖的是搞定專利保護和藥價上限的緊箍咒。

禮來的手法更為狠辣，砸下近600萬美元盯緊國際貿易談判，確保第三世界國家不能輕易搞出廉價的仿製藥來壞了自家規矩。兩大巨頭在市場上雖是死敵，但在華盛頓的權力迴廊裡卻極具默契：大筆政治獻金，精準地流向了那些高舉「加強知識產權保護」、反對政府干預藥價的政客口袋裡。

大家都在算計，都在華府的泥沼中為自己多爭取一天的壟斷期。因為華爾街的J.P. Morgan早就開出了盤口：到了2030年，這個市場的規模將膨脹至駭人的2,000億美元，吞下這顆藥丸的人數還會翻倍。

香口膠和薄荷糖突迎來春天

但這場大戲最引人入勝的黑色幽默，並非藥廠賺了多少個億，而是這顆小小的藥丸，正在不知不覺間撥動著無數旁人的命運齒輪。

當全民都不再感到飢餓，賣醫療設備的固然可以跟著分一杯羹，但賣零食的就大禍臨頭了。胃口一旦被化學閹割，龐大的垃圾食物市場隨時面臨大洗牌。更滑稽的是，著名朱古力品牌Hershey的CEO赫然發現：因為這款神藥會減緩腸胃蠕動，導致用家口氣變差，旗下的香口膠和薄荷糖銷量，竟然莫名其妙地迎來了春天。

一個看似毫不相干的化學反應，悄悄翻轉了整個遊戲。藥廠在華盛頓拼命築起城牆，卻在蝴蝶效應下，將隔壁街的零食鋪和糖果店也捲進了這場漩渦。出得嚟行，預咗要還，世上從來沒有孤立的勝利。

藍血工廠

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