AI牛市還看亞股新四小龍造化｜久利生

執筆時「習特會」未完，A股大勇，網上又開始出現不少搞笑段子。有一則說：現在股民分為三類，最好是「心口寫個勇字……站在光裏（通信、CPO、半導體、存儲），而不是光站在那裏（光伏、電力、證券、保險、有色），但最差是光着站那裏（恒科、港藥、農業、白酒、銀行）」，儘管近日舊經濟股好像又有點苗頭，是否股市財富效應到來？

有新聞更稱有精神病院竟成為內地上市公司前十大股東，事件引發外界關注。雖然醫院其後聲明，稱其本質上為營利性民營醫院，參與股票投資是正常資本市場行為，並非違規。既然公司指「實控人10年前開始投資A股」，而內地創業板指數又剛突破2015年牛市最高位，創下歷史新高，即是至少能夠返家鄉，無意冒犯，但可略改一套韓劇名「精神病房（炒股）也會迎來清晨」。

深圳已不僅是中國矽谷

創業板及深股作為這場人工智能（AI）變革中的技術自主的橋頭堡，正經歷一場深刻的估值重塑。創業板指數在突破2015年的牛市天花板，上攻4000點新高，其核心動力源自於深厚且完整的電子材料與設備產業鏈，機床、車間，精密等都是關鍵字。隨着2025年全球半導體銷售創下近8,000億美元的紀錄，深圳的高科技龍頭企業憑藉AI驅動的材料需求與「國產替代紅利」，從單一產品突破轉向全產業鏈配套完善。

投資者正為深圳的市場地位重新定價：它不僅是中國的矽谷，更是全球電子元件與先進製造的發動機，這種從應用端向上游設備端的質變，讓深股在波動中展現出極強的增長韌性。正式走出騰訊（700）、比亞迪（1211）及華為的三大局面。

資本市場加速向東亞傾斜

進入2026年，全球資本市場的天秤正加速向東亞傾斜，一場由AI硬件革命催生的亞股新四小龍時代正式降臨。深、台、韓、日四地股市不再僅是全球供應鏈的陪襯，而是藉住在半導體設備、先進製程代工、高帶寬記憶體（HBM）以及國產替代技術上的絕對統治力，集體衝向歷史性巔峰。這股AI巨浪不僅讓台股站穩40000點大關，更驅動日經平均指數突破60000點，韓股KOSPI甚至出現挑戰10000點的史詩級市場預期。

四地股市在產業邏輯上高度互補，形成了一個以AI基礎設施為核心的體系，共同主導了本輪全球牛市的下半場。大行工業分析員認為今年第二季增長勢頭仍能保持。

台積電成AI算力最強護城河

台股靠台積電（TSM）在晶圓代工領域的絕對壟斷地位，成為全球AI算力的最強護城河。指數在2026年5月已穩定在41000點上方，市場期望已從防禦性轉向進攻性。當Nvidia、OpenAI等巨頭對先進製程的需求達到近乎瘋狂的程度時，台灣整個半導體生態系——從IC設計到封測——都進入了史無前例的溢價時期。也讓台灣在亞太股市中扮演最重要角色，資金對台股的配置已不再視其為區域性選擇，而是將其當作參與AI時代的入場券或proxy。

韓股標誌記憶體業華麗轉身

韓國股市在2026年的強勢表現，則標誌著記憶體產業從周期性行業向戰略性成長行業的華麗轉身，亦令不少投資者要改變信仰。隨着HBM等儲存技術成為AI伺服器的標配，三星電子與SK海力士的獲利能力突破了歷史紀錄，SK海力士股價更在近期挑戰200萬韓元大關。加上三星電子回勇，韓國股市總市值在今年超越英國，成為全球投資者透支AI存儲概念的首選地。

大行將KOSPI指數年底目標上調至10000點，反映出市場對韓國在AI硬件底層架構中不可替代性的高度認可。這不再是單純的出口復甦，而是一場由技術壟斷帶來的價值發現運動（雖然我對韓國投資者沒有好感）。

日股提供最堅實工業支持

至於區內最早復興的日本股市，則為這場四小龍盛宴提供了最堅實的工業支持。指數升至63000點水平，全球對日本半導體設備與精密材料的瘋狂掃貨。當全球都在擴張晶圓產能時，日本龍頭企業成為了所有半導體工廠的軍火商，從富士軟片的半導體化學材料、TOTO的靜電吸盤，到味之素的ABF薄膜，這些看似與科技無關的傳統企業，正用最不起眼的關鍵材料，掐住全球半導體的供應。

ABF薄膜最初竟然由生產味精的副產品研發而成，是AI處理器與電路板之間不可或缺的絕緣材料。而目前味之素擁有超過95%市佔率，隨住AI晶片需求爆發導致ABF供應短缺，刺激股價由年初至今狂飆65%，升幅足足是日經平均指數的三倍。如此「底子」加上日圓匯率的戰略性窗口與企業治理改革（日特估）的收效，日股吸引了全球機構加倉以至主權基金的長線部署。

深、台、韓、日四地股市構建了一個從電子材料設備，到存儲代工再到製造封裝的完整閉環。亞股新四小龍日後能否繼續共鳴兼集體爆發，應該會是2026下半年的牛市關鍵。這一刻金投資者要簡單直接參與，除了美國個股ETF，也有市場或行業ETF可考慮。除了追蹤韓股表現的EWY，最近還有新的DRAM，其通常尋求主要投資於記憶體公司，也可能透過衍生性金融工具（如掉期合約/互換合約及遠期合約）來獲取相關投資風險敞口。資料顯示，該基金在正常情況下將其至少80%的淨資產（加上為投資目的而產生的借款）進行投資。

久利生

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