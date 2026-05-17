王維基研公開HKTVmall即時銷售數字 按營業額設回贈 網民不受落：點解要同你跑數

香港科技探索（HKTV，1137）創辦人王維基近期掀起減價戰後，又有新構想。他昨日（16日）於社交平台上表示，「IT同事做咗個新功能，可以即時公告當日即時的銷售數字」，並考慮加推一個新優惠，根據HKTVmall當日做到某一個營業額，以向所有當日的客戶提供一定的Mall Dollar回贈。

舉例營業額達5000萬 回贈3%

王維基在帖文中舉例指出，如果HKTVmall全日營業額達5,000萬的話，「全部當日有購物的客人，不論購物多少，都有多3%回贈」，並就此向網民詢問意見。同時，根據其所發圖片顯示，「今日營業額達到562.7萬元」，當有網民詢問數據是否真實時，王維基直認，「哎呀，洩漏咗啲真實嘅銷售數字」，並指「呢個係今日00:00到09:00的真實銷售額」，更稱「我估今日營業額都會過四千萬」。

王維基在帖文中發圖。

網民：直接做優惠好過

不過，網民整體似乎對王維基的新構想不太受落，其中有意見指「唔建議show營業額，好難吸引到客人同你跑數」；「其實你哋賣咗幾多唔關啲客事，作為客淨係想買我想買嘅嘢，有優惠就爽手啲俾」；「我係顧客，我會問：點解要同你跑數」 ，「其實我根本唔care mall dollar ,直接做優惠好過」，以及「想聽大家的意見。不如你處理好內部的問題先」等等。

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