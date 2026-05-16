內地新能源車掀加價潮 成本飆升兼政策轉變 車企利潤跌至臨界點

過去幾年內地新能源汽車市場價格戰如火如荼，惟今年3至5月形勢逆轉，超過10間車企陸續官宣加價或削減優惠。具體而言，比亞迪對旗下部分車型智能駕駛選裝包價格上調逾2000元（人民幣，下同）；小米新一代SU7全系加價4000元；特斯拉Model Y長續航版及高性能版分別上調1.8萬元和2萬元。蔚來、小鵬亦計劃第二季加價，極氪、阿維塔等品牌亦已收緊金融免息購車政策。專家指出，新能源車加價具備持續支撐力，預計全年將延續向上調整趨勢。

為何今年車企紛紛加價？市場分析指出，主因有三座大山壓頂，分別是晶片成本飆升、政策轉變及車企利潤跌至臨界點，被逼加價。

原材料及晶片價格暴漲

核心原材料與晶片成本飆升，是導致車企加價的原因。黃河科技學院客座教授張翔指出，電池級碳酸鋰均價從2025年7月的每噸7.5萬元，飆至2026年3月約17萬元，漲幅超過130%。除因海外鋰礦出口國如津巴布韋、澳洲削減出口、主動減產，另一方面是國內礦企停工整改，供應整體收緊。受此影響，以一輛典型電動車消耗約50至80公斤碳酸鋰計算，單車電池成本增加約3000至5000元。

晶片方面，AI算力中心建設火熱，晶片工廠優先供貨AI領域，擠壓車規級晶片產能，存儲晶片價格暴漲近300%，單車晶片成本從700元升至2000元。此外，由於天然橡膠乾旱、合成橡膠受油價影響價格翻倍、炭黑環保限產等原因，4月中旬起逾70間輪胎企業發漲價函，乘用車胎漲幅2%至5%，進一步推高成本。

新能源車購置稅全免變減半

另一個導致車企加價的原因，是政策環境轉變。根據現行政策，2026年起新能源汽車購置稅由全額免徵調整為減半徵收，最高減免額降至1.5萬元。以一輛售價20萬元的電動車計算，落地價將增加約9000元。該筆差額需由消費者承擔，或由車企自行補貼。過去不少車企為搶佔市場份額，曾以「包購置稅」方式吸客，惟車企歷經長久價格戰，已難以持續貼錢促銷。瑞銀估算，上述因素疊加，一輛普通中型智能電動車的成本將大增4000至7000元。

其三是車企利潤已跌至臨界點，不加價難以為繼。乘聯會秘書長崔東樹提供的數據顯示，2025年汽車行業銷售利潤率僅4.1%，2026年前兩個月進一步跌至2.9%，81.9%的經銷商出現「價格倒掛」，超過半數錄得虧損。6年前行業利潤率尚有8%，如今已跌穿5%的「警界線」，整車製造業在產業鏈中幾近無利可圖，加價是修復利潤的必然選擇。

車企盈利不斷收窄，以零跑汽車（9863）為例，昨日公布截至今年3月底止首季虧損擴大2倍，至3.9億元人民幣，虧損擴大的原因，主要是毛利總額下降及開支增加所致。

低價車市場快速萎縮

有消費者發現，與以往減價時鋪天蓋地的宣傳不同，此次車企加價異常低調，銷售人員多以「配置升級」「現車優勢」淡化加價幅度。另外，無論是直接加價還是縮減優惠的品牌，均為真正有意購車的顧客預留了1000至5000元的議價空間，部分門店更可透過贈送裝飾、保養套餐等方式變相讓利。對此張翔表示，當前車市雖結束惡性價格戰，但競爭依然激烈。低調調價不會主動挑起行業價格輿論戰，也避免被競爭對手抓住營銷把柄、藉機搶佔市場。而變相讓利這種「明漲暗降」的靈活操作，既傳遞成本上漲訊號，又避免因價格剛性流失客戶。

價格上漲，令汽車零售均價上升，乘聯會數據顯示，2025年乘用車零售均價為17萬元，2026年3月已升至17.5萬元。均價上漲的趨勢可能還會延續。崔東樹指出，一方面，低價車市場正快速萎縮，2026年第一季度5萬元以下車型銷量按年暴跌53%。另一方面，北京車展亦呈現「大車領銜」格局：據威爾森統計，215款參展車型中，C級中大型轎車佔29款，C級中大型SUV多達34款，D級全尺寸SUV亦有29款。車型越造越大，售價自然有增無減。

張翔認為，新能源車加價具備持續支撐動力，預計全年將維持價格向上調整態勢。他指出，正常健康車企的合理利潤率應在10%至20%，目前遠未達標，加價本質是價格回歸價值、修復行業利潤，而這一調整周期不會太短。與此同時，比亞迪、吉利等中國龍頭車企已躋身全球銷量前十，產業規模與供應鏈話語權不斷增強，毋須依靠低價「內卷」搶市場，具備長期穩定價格的基礎。此外，晶片、鋰礦等上遊原材料供需偏緊的格局短期難以徹底緩解，國際地緣局勢易推高油價，新能源替代需求長期存在，購置稅補貼暫時看不到再度大幅加碼的可能。在多重因素互相帶動下，新能源車價短期難以回落，中長期將保持穩中上行趨勢。



