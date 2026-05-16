國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國

美國總統特朗普日前訪華，在周四（14日）舉行國宴上，一位女士坐在全球首富馬斯克與蘋果公司行政總裁庫克中間，同桌則有英偉達行政總裁黃仁勳，這位能夠坐在美國科技巨頭旁邊的女士是藍思科技（6613）董事長周群飛。她在1970年出生於湖南農村，中二輟學南下深圳的打工，經過30年時間建立了一個市值逾2000億港元的手機玻璃王國，自2006年起已是蘋果iPhone手機玻璃的供應商，個人身家則超過1100億元人民幣，在中國女性富豪榜名列第二。

據央視報道的畫面，最少10位中國企業家有份出席周四的國宴，當中4人安排與馬斯克、黃仁勳及庫克同桌，包括藍思科技董事長周群飛、福耀玻璃董事長曹暉、海信集團董事長賈少謙，以及萬向集團董事長魯偉鼎，這一桌可謂集齊了中美科技製造領域最核心的巨頭。

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周群飛在國宴上坐在全球首富馬斯克與蘋果公司行政總裁庫克中間。（中央電視台截圖）

股價周五逆市升半成

周群飛與各大巨頭「同枱食飯」的消息一出，藍思科技的A股及H股周五逆市分別升近5.9%及5.2%，公司總市值重上逾2000億港元。

周群飛出身可以用「傳奇」來形容，1970年出生於湖南省湘鄉市壺天鎮一個偏遠貧困的山村。母親在她5歲時離世，父親在60年代因製作炸藥發生意外而雙目失明，家庭生活的重擔早早落在了她的肩上。周群飛年僅15歲、剛讀完中二，為了生計被迫輟學，毅然南下深圳打工。

中二輟學到深圳打工

周群飛最初帶着學服裝設計夢想到深圳，在親戚安排下先是在建築工地工作，隨後進入了一家名為「澳亞光學」的手錶玻璃加工廠，在流水線上從事切割和打磨玻璃的最基層工作。勤奮的周群飛並不甘於當「工廠妹」，她省吃儉用報讀夜校，在短短四年間學習了會計、電腦等知識，為日後管理企業奠定基礎。

周群飛在「澳亞光學」的工作證。（網上圖片）

周群飛早年一邊打工，一邊進修會計、電腦等知識。（網上圖片）

1990年，澳亞光學工廠因擴建中途停工，老闆打算放棄之際，年僅20歲的周群飛「膽粗粗」向老闆自薦接管工廠，她將自學的絲網印刷技術，應用到手錶玻璃上，印製出特殊圖案與文字，新產品隨即被市場一搶而空，令該廠成為公司生意最好的分廠。

然而，初初嶄露生意才華的周群飛卻遭到老闆親戚的排擠，於是她於1993年帶着2萬元人民幣積蓄，跟家人租下一間民房「另起爐灶」，以家庭作業方式繼續玻璃絲網印刷事業。

金融風暴成做大契機

1997年亞洲金融風暴，大量企業倒下，周群飛獲得不少客戶抵債的舊設備，因而打通了玻璃切割、修邊、拋光、鍍膜等全產業鏈，由單純的代工，升級為手錶玻璃供應商。2001年她大膽將手錶玻璃工藝應用於手機面板，成功研發出全球首款玻璃屏幕手機TCL 3188，一改當時採用有機玻璃屏的潮流。

摩托羅拉合作變大廠

2003年，周群飛成立「藍思科技」，公司名取自鏡片英文「lens」的諧音。翌年與當時的手機巨頭摩托羅拉（Motorola）合作，她帶領團隊攻克了技術難關，成功生產一款通過嚴格垂直跌落測試的手機玻璃屏，隨後因摩托羅拉V3手機風靡全球，三星、諾基亞、HTC、愛立信等全球一線手機廠商也找上藍思科技，令公司一躍成為全球手機供應鏈的核心。

周群飛在2003年成立「藍思科技」，取自鏡片英文「lens」的諧音。

攻破首代iPhone技術難關

蘋果公司的iPhone引發智能手機的時代，藍思科技在第一代iPhone生產前已開展合作。當時是2006年，蘋果第一代iPhone發布前，決定將塑膠面板推倒重來，改用玻璃屏幕，在全球遍尋供應商，終於找到藍思科技。周群飛的團隊與蘋果在工廠反覆研發，終於合力打造出第一代iPhone的玻璃面板。此後，藍思科技深度參與蘋果幾乎每一代、每一款核心產品的研發與生產，從iPhone、iPad、Apple Watch、Mac到Apple Vision Pro。

藍思科技與蘋果公司合作多年，周群飛與庫克也私交甚篤。（網上圖片）

周群飛亦因此獲得「手機玻璃女王」的美譽，但她始終保持低調作風，甚少接受訪問以及出席公開活動。有跟了她十幾年的老員工說，她每天早上準時上班下班，從來沒有因為自己成為富豪而翹班或遲到，並且照常在公司飯堂吃飯，出差坐經濟艙；她又經常走進工廠，和前線工人聊天聊技術，對於跟了她數十年的老員工，她也叫出得名字，逢年過節也關心這些員工的生活。

福布斯去年估計周群飛及其家族財富達130億美元，折合超過1000億港元。（網上圖片）

藍思科技2015年3月18日在深圳創業板上市，2025年7月9日再在港交所上市，不過其港股上市以來表現不算突出，10月初曾高見33.94元，較招股價高出87%，近月股價一直在20元左右徘徊。皆因2026年第一季，藍思科技出現了近4年來的首次單季虧損，由盈轉虧1.5億元人民幣，營業收入141.4億元，跌17.1%，主要是消費級存儲缺貨，令智能手機及電腦類收入減少。

周群飛近年帶領公司進軍汽車及機械人產業，務求為公司拓展新增長點。（網上圖片）

近年涉汽車、機械人產業

除了手機玻璃，藍思科技近年已將產品拓展至新能源車領域，與Tesla、寶馬、Benz、大眾、比亞迪等車企合作，除了傳統車載玻璃，產品線也拓展至中控模組、儀表面板等、B柱C柱、充電樁及無線充電模組等。

藍思科技也有涉足近年大熱的機械人產業，包括與智元機器人合作生產的「靈犀X1」人形機械人，產品已實現批量交付。2025年底則獲越疆機器人的1萬台四足機械狗整機組裝訂單及1000台具身智能機械人採購訂單。周群飛曾透露，藍思在具身智能硬件製造領域已實現規模化交付。

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