OpenAI夥Plaid推個人化財務建議 強調不取代專業顧問

OpenAI與金融數據平台Plaid合作，為ChatGPT用戶提供個人化財務建議。OpenAI 表示，ChatGPT並非專業財務顧問的替代品。

據彭博報道，ChatGPT過去只能提供一般財務建議，例如「自動化儲蓄」或「將外賣減少到每周一次」，缺乏深入了解消費者實際財務狀況的能力，因此無法提供更具針對性的指引。

基於用戶帳戶資料作答

而由於美國大多數消費者已透過Plaid將銀行帳戶連結到金融科技平台，這些數據來源將讓ChatGPT提供更廣泛的建議。例如，它可以精確指出應該先償還哪一張信用卡，以及具體金額。不過OpenAI表示，ChatGPT並非專業財務顧問的替代品。

Plaid行政總裁Zach Perret 表示，目標是「讓人們擁有更大的財務自由」，他解釋這意味著「更好地理解現有的金融產品，也意味著對整個金融系統有更大的信任」。

逾2億人用ChatGPT理財

事實上，越來越多消費者開始依賴ChatGPT等大型語言模型來獲取財務建議。據該公司周五公佈的聲明，已有超過2億用戶使用該平台來處理預算、投資問題以及其他與財務相關的查詢。這些問題傳統上由顧問回答，但不少金融顧問公司也開始利用 AI 來提升並拓展自身的服務。另一AI初創Anthropic近來也在金融服務領域尋找機會，該公司本月初推出了能處理更廣泛金融服務任務的智能代理。

OpenAI產品主管Ty Geri表示，目前ChatGPT對金融帳戶的存取僅限於「唯讀」，這意味著轉帳或其他操作仍需由消費者自行完成。此外，服務仍未能真正全面掌握消費者的財務狀況。例如，房屋淨值不會出現在已連結的帳戶中。

