蜜雪獲黃仁勳幫襯 火速上線「大佬同款」專區 「液冷降溫和蜜桃四季春更配」

英偉達行政總裁黃仁勳周五身穿標誌性皮褸在北京南鑼鼓巷「掃街」，其中花了買8元人民幣買蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶。蜜雪（2097）獲黃仁勳幫襯後，隨即展開宣傳攻勢，先在官方微博亦發帖，稱「液冷降溫和蜜桃四季春更配哦」，同日亦在點單小程序火速上線了「大佬同款」專區，讓消費者點選黃仁勳同款的飲品。

黃仁勳在北京「掃街」時喝蜜雪冰城的蜜桃四季春。（網上圖片）

美國總統特朗普周五結束訪華行程，黃仁勳未有隨行離開，他周五到訪了北京南鑼鼓巷「掃街」，吃了米芝蓮推介的炸醬麵，又被途人推介「品嘗」一瓶豆汁，黃仁勳喝了一口後面露難色，皺眉問道：「這甚麼東西啊？」另外黃仁勳花了買8元人民幣買了蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶，邊行邊喝。

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蜜雪冰城官方微博宣傳黃仁勳喝的蜜桃四季春。（網上圖片）

CEO隨即發文抽水

獲黃仁勳幫襯後，蜜雪首席執行官張淵隨即發朋友圈，說「最頂級的顯卡，往往需要最純粹的散熱方式」。其後蜜雪冰城的官方微博也展開宣傳，發文稱「高溫模式已開啟！液冷降溫和蜜桃四季春更配哦。」配圖海報中，展示了蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶，旁邊又加上了一件黑色皮褸和一張顯卡，明顯借黃仁勳的經典造型和英偉達顯示作宣傳。

此外，蜜雪冰城的點單小程序同日也火速上線「大佬同款」專區，讓消費者點選黃仁勳同款的飲品。

蜜雪冰城的點單小程序火速上線「大佬同款」專區。（網上圖片）

黃仁勳同款蜜桃四季春。（網上圖片）