Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蜜雪獲黃仁勳幫襯 火速上線「大佬同款」專區 「液冷降溫和蜜桃四季春更配」

商業創科
更新時間：11:34 2026-05-16 HKT
發佈時間：11:34 2026-05-16 HKT

英偉達行政總裁黃仁勳周五身穿標誌性皮褸在北京南鑼鼓巷「掃街」，其中花了買8元人民幣買蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶。蜜雪（2097）獲黃仁勳幫襯後，隨即展開宣傳攻勢，先在官方微博亦發帖，稱「液冷降溫和蜜桃四季春更配哦」，同日亦在點單小程序火速上線了「大佬同款」專區，讓消費者點選黃仁勳同款的飲品。

黃仁勳在北京「掃街」時喝蜜雪冰城的蜜桃四季春。（網上圖片）
黃仁勳在北京「掃街」時喝蜜雪冰城的蜜桃四季春。（網上圖片）

美國總統特朗普周五結束訪華行程，黃仁勳未有隨行離開，他周五到訪了北京南鑼鼓巷「掃街」，吃了米芝蓮推介的炸醬麵，又被途人推介「品嘗」一瓶豆汁，黃仁勳喝了一口後面露難色，皺眉問道：「這甚麼東西啊？」另外黃仁勳花了買8元人民幣買了蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶，邊行邊喝。

相關文章：特朗普訪華｜中美國宴特朗普大晒冷 隨團大孖沙掌管企業市值141萬億 佔美國GDP達60%

蜜雪冰城官方微博宣傳黃仁勳喝的蜜桃四季春。（網上圖片）
蜜雪冰城官方微博宣傳黃仁勳喝的蜜桃四季春。（網上圖片）

CEO隨即發文抽水

獲黃仁勳幫襯後，蜜雪首席執行官張淵隨即發朋友圈，說「最頂級的顯卡，往往需要最純粹的散熱方式」。其後蜜雪冰城的官方微博也展開宣傳，發文稱「高溫模式已開啟！液冷降溫和蜜桃四季春更配哦。」配圖海報中，展示了蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶，旁邊又加上了一件黑色皮褸和一張顯卡，明顯借黃仁勳的經典造型和英偉達顯示作宣傳。

此外，蜜雪冰城的點單小程序同日也火速上線「大佬同款」專區，讓消費者點選黃仁勳同款的飲品。

蜜雪冰城的點單小程序火速上線「大佬同款」專區。（網上圖片）
蜜雪冰城的點單小程序火速上線「大佬同款」專區。（網上圖片）
黃仁勳同款蜜桃四季春。（網上圖片）
黃仁勳同款蜜桃四季春。（網上圖片）

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
17小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
18小時前
李先生與太太罕有齊患上腦幹腦炎，導致癱瘓。抖音
90後夫妻同染罕見病致癱 疑與嗜食海鮮養一寵物有關
即時中國
5小時前
優質顧客服務大獎頒獎典禮暨26周年誌慶圓滿舉行 High Tech與High Touch深度融合 AI賦能客服新世代
企業資訊
2小時前
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
中半山家庭月薪32K請司機  5大工時要求 引網民激辯: 人工真係唔錯 vs 都幾cheap
生活百科
17小時前
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2小時前
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
車廂遺下一灘血迹。梁國峰攝
7旬翁尖沙咀上巴士 行駛期間突向前仆頭淌血 昏迷送院不治
突發
1小時前
Bob林盛斌17歲大女遭網暴  林霏兒騷性感T-Back反擊  拍片自比鑽石：不會因批評變樣衰
Bob林盛斌17歲大女遭網暴  林霏兒騷性感T-Back反擊  拍片自比鑽石：不會因批評變樣衰
影視圈
18小時前
美聯社
特朗普結束訪華即向台發警告：美方不願遠赴9500英里打仗 不想有人走向獨立
即時國際
7小時前