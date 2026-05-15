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中銀香港資產管理夥數碼港及中銀集團投資齊撐香港創科生態發展

商業創科
更新時間：21:22 2026-05-15 HKT
發佈時間：21:22 2026-05-15 HKT

中銀香港（2388）旗下中銀香港資產管理，聯同香港數碼港及中銀集團投資昨天舉行合作協議簽約儀式，標誌三方正式建立戰略合作夥伴關係。是次合作以一隻已完成最終募集的創投基金為核心，基金由中銀香港資產管理擔任基金經理，數碼港及中銀集團投資作為有限合夥人，旨在支持具發展潛力的香港創科企業成長，推動產業生態圈的可持續發展。

至今年4月末管理資產規模已超過3250億元

中銀香港副總裁、中銀香港資產管理董事長李彤表示，本次與數碼港聯名設立的創投基金已完成最終募集。這項合作不僅體現對香港創科發展的積極支持，亦標誌著中銀香港資產管理在多元資產管理能力及另類投資領域的策略佈局邁向新階段。截至今年4月末，該公司管理資產規模已超過3250億元。

數碼港主席陳細明認為，今次三方合作意義重大，推動創科與金融聯動發展，引導金融資本更有效投向具潛力的創科項目，進一步提升初創企業的融資能力，壯大本港科技產業生態，推動香港邁向「國際金融」及「國際創科」雙中心的地位。 

中銀集團投資董事長李盛稱，作為中銀集團旗下海外直接投資平台，今次參與設立創投基金，是積極支持香港建設國際創新科技中心的重要舉措。

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