學者指中東局勢展現本港經貿優勢 倡進一步填補初創企業融資缺口

針對中東局勢，香港大學協理副校長 （環球事務）鄧希煒指，若伊朗相關局勢持續至8月仍未緩解，年底前香港出口及整體經濟將面臨較大壓力。中國銀行（香港）首席策略規劃師王鎮強則指，儘管中東地區近期面臨緊張局勢，但香港與中東的貿易合作仍展現強勁韌性，未來可進一步深化與中東地區的經貿對接，依託「一帶一路」契機，拓展新的貿易增長點。

需填補初創企業融資缺口

鄧希煒表示，香港金融體系需進一步完善對實體經濟的支撐，尤其要填補科技型初創企業融資鏈條的關鍵缺口。他指出，應構建更全面的VC/PE生態，針對不同發展階段的企業提供差異化資金支持，強化金融與大灣區科創產業的互動，精準對接產業需求，打造適配區域。

數字化方面，鄧希煒指出，當前存在的核心問題是「數據孤島」現象，儘管海關、金管局等監管機構及碼頭等行業已搭建各自數據平台，但缺乏跨行業、跨部門的互聯互通機制。他建議，推動跨行業數據共享，充分運用區塊鏈等技術，優化跨境交易與供應鏈管理，降低交易成本。

強化全球供應鏈中的「大腦」功能

針對香港集裝箱吞吐量下滑的現狀，建峰管理有限公司共同創辦人及管理合夥人董立均指，主要源於周邊地區基礎設施擴容與成本優勢競爭，而電子商務的興起催生了門到門直達配送等新需求，推動物流服務模式叠代，也為香港行業轉型提供了新機遇。

董立均提到，應跳出單純追求貨物吞吐量的思維定式，持續深耕海事金融、法律仲裁、供應鏈咨詢、風險管控等高附加值服務。

避免與內地同質化競爭

鄧希煒表示，香港應聚焦內地暫無法開展的領域發力，避免與內地城市陷入同質化競爭。他舉例，如在金融領域，可重點發展穩定幣等金融科技業務；在教育領域，借助北部都會區大學城建設，吸引海外知名大學合作辦學，滿足全球學生對歐美式教育的需求。他強調，不應盲目追趕內地在海運等領域的優勢，而應集中力量放大制度獨特性，打造不可替代的核心競爭力。

談及人才吸引，金管局副總裁陳維民表示，需進一步放大產業機遇優勢，圍繞金融科技、綠色金融、供應鏈管理等核心領域，打造具有國際競爭力的就業平台，讓各類人才既能實現職業價值，又能享受高品質生活，形成「機會吸引人、環境留住人」的良性循環。