譚仔全年收入跌6%利潤反增 帶動母企東利多海外業績創新高 今年攻「麻辣燙」市場

本港米線餐飲龍頭譚仔去年私有化後，母企東利多披露其業績。截至今年3月底，譚仔全年收入517.8億日圓（約25.6億港元），按年下降5.7%，但由於譚仔策略性關店，以及控制食材與人工成本，利潤重拾增長，推動東利多海外業務盈利大幅增長。

業績顯示，東利多的海外業務經營溢利錄得52.85億日圓，按年大增1.09倍，創新高，遠勝去年指引的36億日圓，當中來自丸龜製麵貢獻上升，亦與譚仔盈利改善有關。

削低毛利外賣 內地策略性關店

東利多指出，香港餐飲市場持續低迷，譚仔在香港的銷售額疲弱，但期內及時將低毛利的外賣訂單提升至合理利潤水平，店舖盈利能力有所提升；另外內地及新加坡已策略性關閉虧損嚴重的店舖，其在內地、新加坡及日本盈利正持續改善，加上首個特許經營業務在菲律賓開業，帶動譚仔整體利潤增長。

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日本設譚仔麻辣燙專門店

未來發展方面，該集團指，譚仔已加入麻辣燙市場，於日本推出「譚仔麻辣湯」專營餐廳，亦在香港推出「三哥燙」概念店；另外正加速開拓馬來西亞和菲律賓市場。

今財年收入料增4% 全球門店淨增11間

譚仔佔東利多海外業務收入約一半，東利多預計，於2027年3月底止年度，譚仔收入將增長4.3%，至540億日圓（約26.9億港元）。

截至今年3月底，譚仔全球店舖有232家，當中新開13家及關閉11家，淨增2家；預計今個財年總門店將增至243家。

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東利多：譚仔私有化後加強增長策略

東利多稱，去年私有化譚仔後，有效利用集團資金，包括加強增長策略，以及降低維持上市的成本。該集團又提及，丸龜製麵成海外業務的最大增長動力，特別是香港餐廳的收入及利潤均錄得增長。

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