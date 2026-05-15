華僑銀行首4月港業務表現強勁 料全年收入雙位數增

華僑銀行香港今年首季收入和稅前盈利分別按年增長18%及90%，華僑銀行大中華區總裁兼華僑銀行香港行政總裁王克表示，首4個月香港業務表現仍非常強勁，而首季表現主要受惠成本效益及撥備減少。儘管外部環境中仍存不確定性，但有信心全年收入可望有雙位數增長，因此相信盈利能力亦能勝去年。

王克表示，今年的息口環境有利淨利息收入，且該行定了由2023至2026年三年間的財富管理業務收入目標增長為5倍，加上中小企及企業銀行業務表現理想，都成為今年的盈利增長動力。

貸款目標增長維持高單位數

貸款方面，他指雖然今年初出現逆風，貸款需求並不強勁，尤其是三月之後，有些公司或延後其投資決策，但該行仍維持今年的貸款目標增長為高單位數，料其中可受惠保單融資、中小企及科技板塊相關等貸款增長。

至於不良貸款比率方面，他指首季該比率有所下降，從季內撥備減少可反映不良率趨勢好過去年。

中東局勢突顯港星金融避風港

談及中東局勢，他指根據其客戶群，實際上並未看到很多資金流入，認為這更多屬中長期的影響，因有助於香港，甚至新加坡作為金融中心的避風港。

計劃今年增聘約30%客戶經理

財管為該行力拓的重點業務，零售銀行業務主管李貴莊稱，首季財管業務中的投資收入按年升了60%、保險收入升了38%，反映富裕客群對財管解決方案與服務有需求。未來該行將持續創新，並憑藉集團的能力來加速香港財管業務的增長。鑑於該行將繼續拓展香港的財管業務，故計劃今年增聘約30%的客戶經理，及計劃下半年推出資產門檻要100萬美元的宏富私人理財服務。

