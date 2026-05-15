特朗普訪華︱英偉達多款顯卡解禁 據報重新上架京東自營店 中小AI團隊最受惠

美國總統特朗普正進行訪華行程，以及據報美國已批准10間中國企業購買英偉達（Nvidia）人工智能晶片H200的同時，多款過往在內地被禁售的英偉達顯卡，據報在京東（9618）網購平台上重新上架。

據內媒報道，在京東英偉達相關的AI硬件自營專區上，包括A100、H100、H800、A800、L40S、L20、RTX PRO 5000、RTX PRO 6000、RTX 5090等高端顯示卡，重新上架。

多款過往在內地被禁售的英偉達顯卡重新上架。（網上圖片）

其中A100、H100是英偉達數據中心AI顯卡的代表型號，可用於大模型訓練、推理、高性能計算和數據中心部署。A800、H800則是英偉達為中國市場推出過的降格版本。這些顯卡過去由於美國對華AI晶片出口管制，以限制中國獲得高性能訓練和推理晶片而被禁售。

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足夠中小型團隊使用

這些顯示雖然不是最頂級訓練卡，但對大量中小型AI團隊來說，已足夠支撐本地模型、行業模型、圖像生成、視頻生成、RAG和Agent系統。

有分析指，這批顯卡解禁，或讓一些買不起大規模雲集群，又需要本地部署和調試模型的中小團隊更容易獲得算力。

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