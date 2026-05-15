特朗普訪華︱美企巨頭看好中國長遠發展 黃仁勳讚內地AI應用領先 庫克拋諺語「眾人拾柴火焰高」

美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國，並邀請包括特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克及蘋果行政總裁庫克在內等多間知名企業巨頭隨行。代表團昨日（14日）接受《新華社》訪問，普遍對中美兩國元首會晤表達正面評價，一致認為美中關係至關重要，同時看好中國的長遠發展及市場機遇，並期望透過深化經貿合作，為全球供應鏈及經濟注入穩定性。

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科技巨頭聚焦AI與供應鏈

科技界對中國市場的創新潛力尤其關注。英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳高度評價中國在人工智能（AI）領域的領先地位，指出內地積極將AI技術應用於醫療健康、生命科學及製造業等行業，為市場創造了全新機遇。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）更引用中國諺語「眾人拾柴火焰高」，強調溝通與攜手合作的重要性，認為中美當前首要任務是尋找共同目標並擴大共同利益。

同行的特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）及高通總裁安蒙（Cristiano Amon）亦對前景表示樂觀。馬斯克直言對兩國領導人會晤「感覺很好」，憧憬雙方合作能迎來更豐碩成果。安蒙則指出，中國經濟活力充沛，在全球供應鏈中持續扮演關鍵角色，將中美兩國優勢結合將蘊藏巨大商機。

華爾街看好十五五經濟前景

另一方面，華爾街金融機構高管亦積極發掘中國資本市場的投資潛力。花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）透露，今年稍後將第三度訪華以實地了解內地發展，並指中國資本市場發展成熟，期待繼續深耕以挖掘更多投資機會。貝萊德（BlackRock）董事長芬克（Larry Fink）補充，兩國在服務領域的合作已具備良好基礎，深化務實合作必將實現雙贏。

針對宏觀經濟走勢，高盛集團董事長蘇德巍（David Solomon）對中國的長遠規劃投下信任一票。他指出，中國「十五五」規劃目標明確且願景深遠，隨著相關政策逐步落實，中國經濟有望維持穩健前進，並樂觀預期目前的良好發展勢頭將會延續。

科技巨頭發言重點

英偉達行政總裁黃仁勳：

中國是全球人工智慧領域發展領先的主要國家之一，目前在這個領域做得非常出色。

蘋果行政總裁庫克：

蘋果公司深信溝通、攜手與合作的重要性，當前最重要的任務是找到共同目標、擴大共同利益。

特斯拉行政總裁馬斯克：

對兩國領導人會晤感覺良好，兩國之間合作應該會有更好的成果。

高通總裁兼行政總裁安蒙：

中國經濟活力充沛，將持續在全球供應鏈中發揮重要作用。把美中兩國的優勢有機結合，蘊藏著巨大合作機遇，這也正是兩國經濟關係的關鍵。

Meta總裁兼副董事長Colin McCormick：

很榮幸能作為美國代表團一員來華訪問並出席一系列活動，我對美中兩國持續深化合作持樂觀態度。

金融及投資界高層發言重點

花旗集團行政總裁范潔恩：

中國市場發展十分成熟，我們期待繼續深耕中國資本市場，挖掘更多投資機會。

高盛集團董事長兼行政總裁蘇德巍：

中國第十五個五年規劃目標明確、願景深遠，隨著規劃落實實施，中國經濟可望持續穩健前進、實現穩定成長。目前我們看到了良好的進展，也樂觀認為這一良好勢頭將會延續下去。

貝萊德集團董事長兼行政總裁Larry Fink：

當前美中兩國在拓展服務領域合作方面已具備不錯的基礎，進一步深化各領域務實合作，必將實現共贏。

其他企業發言重點

高意公司行政總裁安德森：

目前公司在華擁有兩萬餘名員工，我們由衷讚賞中國團隊卓越的創新能力。中國經濟極具發展活力，我非常看好中國經濟前景。

