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Anthropic傳籌300億美元 估值高達9000億美元 有望超越競爭對手OpenAI

商業創科
更新時間：11:57 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:57 2026-05-15 HKT

據《金融時報》報道，AI初創企業Anthropic已就新一輪高達300億美元的融資達成初步協議，此輪融資將使其估值達到9,000億美元，有望一舉超越主要競爭對手OpenAI近8,520億美元的估值。消息指，是次融資最快將於本月內完成。

知名創投領投 每間涉資逾20億

報道引述消息指，Dragoneer、Greenoaks、紅杉資本及Altimeter Capital已同意共同領投此輪融資，預計每間機構將各自注資20億美元或以上。據悉，融資計劃進展迅速，Anthropic上月獲投資者接洽後，其財務總監Krishna Rao於過去兩周已與潛在支持者展開洽商，惟最終條款在正式公布前仍有機會調整。

值得注意的是，上述四間領投的創投機構中，有三間同時是OpenAI的重要投資者。其中Dragoneer去年曾向OpenAI注資近30億美元；紅杉資本早於2021年已看好並投資該公司；而Altimeter行政總裁Brad Gerstner亦經常在訪問中力撐OpenAI行政總裁奧特曼。

年化收入激增五倍

在行政總裁Dario Amodei帶領下，公司三個月前才剛以3,500億美元估值完成融資，意味其最新估值在短期內已急升近兩倍。

市場預期，Anthropic近期的年化收入即將突破450億美元，較去年底的90億美元激增五倍。儘管與OpenAI的會計核算方法存在差異，但該跡象已引發多位現有及新投資者對該公司的濃厚興趣。 

另一方面，雖然Anthropic此前已累計獲得亞馬遜及Google注資數百億美元，但市場料大型科技巨頭暫不會參與是次300億美元的新一輪融資。
 

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