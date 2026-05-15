傳OpenAI擬控告蘋果違約 斥整合敷衍了事 蘋果另覓伙伴 測試Claude及Gemini

據彭博引述消息報道，蘋果與OpenAI為期兩年的合作關係已出現緊張跡象。OpenAI不滿未能從蘋果的合作中獲得預期收益，目前正採取進一步法律行動，準備向蘋果發出違約通知。受消息影響，蘋果股價周四一度受壓，跌最多1.2%至295.38美元。

消息指出，OpenAI的法務團隊正與外部律師事務所合作，研究多項方案，包括正式指控蘋果違反合同，但暫不提起正式訴訟。

指控蘋果未盡力推廣

據悉，OpenAI高層認為蘋果並未履行推廣ChatGPT的承諾。一名匿名OpenAI高層直言，「我們在產品層面已竭盡所能，但他們卻沒有，甚至連基本的努力也欠奉。」OpenAI原本預期，透過將ChatGPT整合至蘋果軟件，能吸引更多用戶訂閱其聊天機器人服務，並在Siri語音助理中取得核心位置。

然而，目前蘋果設計的整合方式，需要用戶對Siri發出語音或文字指令時，明確提及「ChatGPT」一詞才能啟動功能，且回答內容被局限在小視窗內，資訊量有限。另外，調查顯示，蘋果用戶仍傾向使用獨立的ChatGPT App。

整合方式損害品牌形象

OpenAI最初預計該協議每年可帶來數十億美元的訂閱收入，為首次公開募股（IPO）鋪路。OpenAI認為，蘋果這種實施方式不僅損害了OpenAI的商業利益，更對其品牌形象造成負面影響。

市場預計蘋果將在6月8日的全球開發者大會（WWDC）上發布iOS 27系統，屆時將引入「擴充功能」（Extensions）架構，允許使用者自主選擇多款第三方AI模型。

每年支付Google 10億美元

除了OpenAI，蘋果正測試整合Anthropic的Claude及Google的Gemini。值得注意的是，蘋果已向Google每年支付約10億美元，以使用其AI技術。蘋果行政總裁庫克曾表示，選擇Google是因為相信其AI技術能提供最強大的基礎。

