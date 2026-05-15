特朗普訪華︱被問英偉達會否出售晶片予華為 黃仁勳靜默3秒稱「奇怪的問題」

美國總統特朗普（Donald Trump）展開睽違近十年的訪華行程，其隨行商界領袖陣容備受矚目。早前外界盛傳美國晶片龍頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳因晶片出口禁令而被剔出名單，惟其後他隨團抵達北京，隨即成為中外媒體的追訪焦點。

據內媒《中國藍新聞》報道，在昨日舉行的中美工商界代表會議上，除了被問及為何在最後一刻才匆匆上機，有記者突然提問「英偉達會否將晶片賣給華為」。面對這個問題，他先是停頓數秒，再露出有些錯愕的神情，現場靜默約3秒後，他僅以一句「好奇怪的問題」作結，並未對此作出正面回應。

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被問會否出售晶片予華為，黃仁勳回應「這是個奇怪的問題」。（圖片來源中：國藍新聞微博）

本月初英國《金融時報》報道，為減低對英偉達的依賴，內地企業正加速尋求取代英偉達的國產國產代替品，使華為今年有望奪得內地人工智能（AI）晶片市場的最大份額，預料其相關銷量將按年大增至少六成。

報道引述知情人士透露，內地多家科技企業已向華為訂購大批最新昇騰（Ascend）950PR處理器。華為預計，以目前在手訂單計算，今年AI晶片業務收入將高達120億美元，較2025年的75億美元大幅飆升。

報道指出，華為正加速進軍這個市值高達5.1萬億美元、長期由美國晶片巨頭主導的領域。若華為的產能提升進度勝過預期，其AI晶片收入預測甚至有望進一步上調。現時華為絕大部分AI晶片均交由內地晶圓代工龍頭中芯國際（0981）生產，預計到今年稍後時間，將有兩座專為華為提供產能的新晶圓廠正式投產。

摩根士丹利發表報告預測，2030年中國AI晶片市場規模將高達670億美元，當中86%將由本土企業供應。單計今年，中國供應商的市場規模預計已達210億美元。

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