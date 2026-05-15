Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普訪華︱被問英偉達會否出售晶片予華為 黃仁勳靜默3秒稱「奇怪的問題」

商業創科
更新時間：10:42 2026-05-15 HKT
發佈時間：10:42 2026-05-15 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）展開睽違近十年的訪華行程，其隨行商界領袖陣容備受矚目。早前外界盛傳美國晶片龍頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳因晶片出口禁令而被剔出名單，惟其後他隨團抵達北京，隨即成為中外媒體的追訪焦點。

據內媒《中國藍新聞》報道，在昨日舉行的中美工商界代表會議上，除了被問及為何在最後一刻才匆匆上機，有記者突然提問「英偉達會否將晶片賣給華為」。面對這個問題，他先是停頓數秒，再露出有些錯愕的神情，現場靜默約3秒後，他僅以一句「好奇怪的問題」作結，並未對此作出正面回應。

相關文章：傳美國批准10間中企購英偉達H200晶片 包括阿里騰訊京東 

被問會否出售晶片予華為，黃仁勳回應「這是個奇怪的問題」。（圖片來源中：國藍新聞微博）
被問會否出售晶片予華為，黃仁勳回應「這是個奇怪的問題」。（圖片來源中：國藍新聞微博）

本月初英國《金融時報》報道，為減低對英偉達的依賴，內地企業正加速尋求取代英偉達的國產國產代替品，使華為今年有望奪得內地人工智能（AI）晶片市場的最大份額，預料其相關銷量將按年大增至少六成。

報道引述知情人士透露，內地多家科技企業已向華為訂購大批最新昇騰（Ascend）950PR處理器。華為預計，以目前在手訂單計算，今年AI晶片業務收入將高達120億美元，較2025年的75億美元大幅飆升。

報道指出，華為正加速進軍這個市值高達5.1萬億美元、長期由美國晶片巨頭主導的領域。若華為的產能提升進度勝過預期，其AI晶片收入預測甚至有望進一步上調。現時華為絕大部分AI晶片均交由內地晶圓代工龍頭中芯國際（0981）生產，預計到今年稍後時間，將有兩座專為華為提供產能的新晶圓廠正式投產。

摩根士丹利發表報告預測，2030年中國AI晶片市場規模將高達670億美元，當中86%將由本土企業供應。單計今年，中國供應商的市場規模預計已達210億美元。

相關文章：華為AI晶片銷量料年增六成 有望奪中國市佔龍頭

 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
13小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
2026-05-14 11:00 HKT
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
5小時前
東涌裕東苑單位起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
00:50
東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體
突發
5小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
4小時前
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
1小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
13小時前
貝森特：中國將推動重開荷姆茲海峽 恢復全球能源運輸。路透社
特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸
即時國際
8小時前
特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製飛機。路透社
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機
即時國際
9小時前
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
商業創科
5小時前