Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

據報SpaceX下周發招股書 估值破1.25萬億美元 集資額勢創歷史紀錄

商業創科
更新時間：10:12 2026-05-15 HKT
發佈時間：10:12 2026-05-15 HKT

據CNBC引述消息報道，早於4月已秘密遞交上市申請的SpaceX，計劃最快於下周披露招股說明書。消息指，SpaceX目標在6月8日正式啟動路演，向投資者推銷該交易，招股書須在路演開始前至少15天披露，但SpaceX及其顧問團隊傾向提早公佈，以預留足夠時間讓投資者消化相關數據。不過，消息指目前時間表仍存在變數，SpaceX官方暫未對消息作出回應。

集資規模遠超沙特阿美

市場預計，此次IPO將成為有史以來規模最大的一次。今年二月SpaceX與xAI合併後，估值已攀升至1.25萬億美元。市場傳出其上市集資目標介乎700億至750億美元，遠超2019年沙特阿美（Saudi Aramco）創下294億美元的紀錄。

擬向日加英散戶配售

據悉，由於此次發行股票規模龐大，SpaceX的顧問團隊正積極尋求獨特渠道，特別是針對美國以外的長線散戶投資者。該公司正物色英國、日本及加拿大等國的券商，以便為客戶爭取配售額度。

在經歷了數年的IPO低迷後，華爾街正渴望優質IPO項目，而投資者對任何與AI概念相關的公司極為熱情。昨日（14日）AI晶片商Cerebras首掛表現強勁，收市飆升68%，市值達950億美元。市場預計，OpenAI及Anthropic等AI巨頭最快亦會於今年內上市，估值隨時突破萬億美元大關。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
13小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
2026-05-14 11:00 HKT
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
5小時前
東涌裕東苑單位起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
00:50
東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體
突發
5小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
4小時前
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
1小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
13小時前
貝森特：中國將推動重開荷姆茲海峽 恢復全球能源運輸。路透社
特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸
即時國際
8小時前
特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製飛機。路透社
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機
即時國際
9小時前
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
商業創科
5小時前