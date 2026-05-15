據報SpaceX下周發招股書 估值破1.25萬億美元 集資額勢創歷史紀錄

據CNBC引述消息報道，早於4月已秘密遞交上市申請的SpaceX，計劃最快於下周披露招股說明書。消息指，SpaceX目標在6月8日正式啟動路演，向投資者推銷該交易，招股書須在路演開始前至少15天披露，但SpaceX及其顧問團隊傾向提早公佈，以預留足夠時間讓投資者消化相關數據。不過，消息指目前時間表仍存在變數，SpaceX官方暫未對消息作出回應。

集資規模遠超沙特阿美

市場預計，此次IPO將成為有史以來規模最大的一次。今年二月SpaceX與xAI合併後，估值已攀升至1.25萬億美元。市場傳出其上市集資目標介乎700億至750億美元，遠超2019年沙特阿美（Saudi Aramco）創下294億美元的紀錄。

擬向日加英散戶配售

據悉，由於此次發行股票規模龐大，SpaceX的顧問團隊正積極尋求獨特渠道，特別是針對美國以外的長線散戶投資者。該公司正物色英國、日本及加拿大等國的券商，以便為客戶爭取配售額度。

在經歷了數年的IPO低迷後，華爾街正渴望優質IPO項目，而投資者對任何與AI概念相關的公司極為熱情。昨日（14日）AI晶片商Cerebras首掛表現強勁，收市飆升68%，市值達950億美元。市場預計，OpenAI及Anthropic等AI巨頭最快亦會於今年內上市，估值隨時突破萬億美元大關。

