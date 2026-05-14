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據報美國准阿里騰訊京東等中企購H200晶片 英偉達盤前升逾2.5% 中芯挫3.5%

商業創科
更新時間：16:40 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:29 2026-05-14 HKT

路透引述知情人士報道，美國已批准10間中國企業購買英偉達（Nvidia）的人工智能晶片H200，已批准的公司包括阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、字節跳動及京東（9618），但至今尚未進行何交付。

受消息影響，英偉達（NVDA）盤前升逾2.5%；內地晶片股則應聲向下，中芯（981）收市跌3.57%；華虹（1347）跌2.15%；瀾起科技（6809）跌3.71%。至於據報獲許可採購H200的阿里巴巴、騰訊、京東，分別升3.84%、跌0.51%，以及升1.48%。

聯想、鴻海成分銷商

報道指，美國商務部除了批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東在內約10間中國公司購買H200晶片。部分分銷商如聯想（992）與鴻海也獲得批准。買家可直接向英偉達或透過中介購買，每家獲批客戶最多可購買75,000顆晶片。聯想向路透社確認，公司是獲批在中國銷售H200的企業之一。

即然美國已批准中企購買H200，但據報交易仍在停滯。有消息人士稱，中國企業在北京的指導下暫停了採購，另一位人士補充說，美方的某些政策變化也影響了中國的態度。

傳北京嚴格審查訂單

另一位消息人士指，北京方面正加大阻止或嚴格審查訂單的壓力。美國商務部長路特尼克在參議院聽證會上表示：「中國中央政府至今不允許他們購買這些晶片，因為他們希望投資集中在本土產業。」

交易受阻的原因亦包括雙方繁瑣的要求。美國今年1月頒布的規定要求中國買家證明已安裝「足夠的安全程序」，且不會將晶片用於軍事用途。英偉達也必須證明在美國有足夠庫存。

美國總統特朗普正在訪問中國，英偉達行政總裁黃仁勳原本並未列入白宮代表團赴北京的名單，後來他在特朗普邀請後臨時加入，未知會否加快H200晶片在華銷售進程。

國家主席習近平今早與特朗普舉行會談，美方商界代表亦有到場，外媒引述黃仁勳表示，會談進行得很順利，並指兩國元首都「棒極了」。

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