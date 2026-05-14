薯片巨頭湖池屋 指黑白包裝影響2秒購買決定 透明包裝有一大困難

為應對石油腦短缺，卡樂B公布旗下薯片等14款小食，包裝將改用黑白印刷。日本另一薯片巨頭湖池屋，接受日媒訪問時透露，黑白包裝或影響消費者購買決定，又指改用透明包裝有一大困難。

消費者僅花2至3秒選擇零食 黑白包裝影響產品辨識度

湖池屋公關代表接受日媒《Money Post》訪問時，消費者進入商店後，並不會花時間精挑細選產品，一般在2至3秒內迅速作出選購決定。

就著消費者購買薯片等零食的習慣，湖池屋認為包裝設計及顏色，是消費者識別產品的重要元素，亦有助提升產品予消費者的興奮感。例如湖池屋選用黃色代表海苔鹽味風味，紅黑代表招牌辛辣口味等。面對石油腦短缺，湖池屋強調需要考慮，未來消費者對包裝顏色的感知及心理會發生怎樣的變化。

改用透明包裝 存在一大挑戰

湖池屋第一款海苔鹽味薯片，推出時曾選用了透明包裝。被問到會否考慮以透明包裝，解決印刷上的難題。湖池屋解釋，為了防止日照、濕度、氧氣等因素，影響薯片的品質，現在一般會改用鍍鋁薄膜作為薯片產品的包裝，令保存期延長至6個月至1年。而改用透明包裝，就很難做到這效果。

至於採購包括石油腦等包裝材料問題，湖池屋認為短期內採購不會遇到困難，強調公司正考慮各種採購上的應對措施。