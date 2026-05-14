卡樂B轉黑白包裝 日本薯片巨頭憂降購買欲 揭消費者「2秒定律」 拆解透明袋一大缺點

中東局勢導致從原油提煉的石腦油供應短缺，影響印刷油墨供應，日本零食大廠卡樂B（Calbee）日前（12日）公布，旗下薯片等14款小食，包裝將改用黑白印刷。日本另一薯片巨頭湖池屋，接受日媒訪問時透露，黑白包裝或影響消費者購買決定，又指改用透明包裝有一大困難。

消費者僅花2至3秒選擇零食

湖池屋公關代表接受日媒《Money Post》訪問時，消費者進入商店後，並不會花時間精挑細選產品，一般在2至3秒內迅速作出選購決定。

就著消費者購買薯片等零食的習慣，湖池屋認為包裝設計及顏色，是消費者識別產品的重要元素，亦有助提升產品予消費者的興奮感。例如湖池屋選用黃色代表海苔鹽味風味，紅黑代表招牌辛辣口味等。面對石油腦短缺，湖池屋強調需要考慮，未來消費者對包裝顏色的感知及心理會發生怎樣的變化。

網民想像日本貨架上的產品陸續「變成黑白」。 X@sawablo

透明包裝難延長保存期

湖池屋第一款海苔鹽味薯片，推出時曾選用了透明包裝。被問到會否考慮以透明包裝，解決印刷上的難題。湖池屋解釋，為了防止日照、濕度、氧氣等因素，影響薯片的品質，現在一般會改用鍍鋁薄膜作為薯片產品的包裝，令保存期延長至6個月至1年。而改用透明包裝，就很難做到這效果。

至於採購包括石油腦等包裝材料問題，湖池屋認為短期內採購不會遇到困難，強調公司正考慮各種採購上的應對措施。

卡樂B於5月12日發表聲明，公布暫時改為黑白包裝產品名單。（calbee.co.jp 網站截圖）

卡樂B公司日前發表聲明，公布從5月25日起，把將原本使用鮮艷配色設計的14款暢銷商品包裝改為黑白包裝，包括法式濃湯味和海苔味的薯片，還有河童蝦條、厚切薯片淡鹽味、水果麥片等。

卡樂B稱，此舉是由於中東局勢持續緊張，導致溶劑和樹脂短缺，進而造成關鍵原料石腦油短缺，並影響印刷油墨的採購。公司將優先考慮確保穩定供應，因此決定暫時把包裝上使用的印刷油墨顏色削減至兩種。

除了卡樂B外，日本多間食品飲料企業均面臨相同問題。伊藤火腿-米久控股公司社長浦田寬之日前表示，「今後彩色包裝生產可能出現困難，有可能採用黑白簡單包裝」。