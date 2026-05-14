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新世界澄清11 SKIES「尚未與任何潛在投資者達成任何協議」與機管局合約修改仍在商討

商業創科
更新時間：08:32 2026-05-14 HKT
發佈時間：08:32 2026-05-14 HKT

就昨日有消息指機管局將接管新世界發展（017）旗下11 SKIES購物城，新世界今早發通告澄清，就引入潛在投資者的傳聞，新世界表示，已向控股股東周大福企業作出查詢並獲回覆。大股東確認，並獲告知相關潛在投資事項並無重大進展，並且目前尚未與任何潛在投資者達成任何協議，當中包括潛在投資的金額、性質或形式等細節，現階段均未有定案。

相關文章︰機管局正就11 SKIES購物城與新世界密切溝通 「定位將配合SKYTOPIA整體發展」

與機管局就「11 SKIES」商討仍在進行

對於備受市場關注的香港國際機場航天城項目「11 SKIES」，集團重申，一直與香港機管局進行商討，以重新檢視或探索對該項目合約安排作出變更的可能性。新世界指出，相關商討目前仍在進行中，雙方尚未就任何合約變更達成最終協議。

不知悉重設融資條款「期限」

此外，市場近期亦關注集團的債務及融資狀況，新世界在公告中特別回應指，集團一直於日常業務流程中，妥善管理與各大貸款人的融資安排。公司明確表示，並不知悉有任何關於重設集團融資條款的「期限」。

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