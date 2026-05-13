阿里AI戰略強攻MaaS 吳泳銘料今年相關年化經常收入破300億 客戶接受Token加價

阿里巴巴（9988）首席執行官吳泳銘在業績會議指出，其AI業務已跨越初期投入階段，正式進入商業化回報周期， 提及目前正專注模型即服務（MaaS）戰略，預計其AI模型與應用服務的年化經常性收入（ARR），在今季將突破100億元，於今年底將突破300億元。阿里美股（BABA）抽升近7%，較港股股價高水6%。

雲業務外部增速持續高速40%

吳泳銘表示，AI持續成為重要增長引擎，預計未來一年AI相關產品收入的佔比將突破50%，並指上季雲業務的外部商業收入增速達40%，「未來幾個季度在40%的基礎上繼續加速 」，中長期亦料保持高速增長。

平頭哥自研晶片打入自動駕駛界

晶片業務方面，吳泳銘指出，旗下「平頭哥」的自研GPU晶片已實現規模化量產，60%以上的算力服務於外部商業化客戶，覆蓋互聯網、金融、自動駕駛等場景，認為在算力緊缺的背景下，將發揮阿里優勢，推動收入增長及毛利提升。

吳泳銘：客戶為AI買單需求強 料毛利率大升

阿里正強攻MaaS平台「百煉」發展，3月客戶數量按年增長8倍。吳泳銘表示，近期AI行業最大的變化是從對話機械人（Chatbot）轉向代理（Agent）應用，客戶對大模型推理需求直線上升，較接受詞元（Token）加價，而且目前其MaaS業務仍供不應求，「我們的服務器內幾乎沒有一張卡是空的」，相信有關趨勢持續顯著，將大大改善阿里的毛利率。

他續指，「當企業（用AI）工作任務創造的價值大於Token的成本，某程度上對於API的Token的需求是無限，為智能能力買單的需求非常強」，並指目前仍確定在未來3至5年，大量建設數據中心可錄得有回報。

上季自由現金流出 CFO：未來兩年堅定投入

首席財務官徐宏指出，上季阿里出現自由現金流出的情況，主因積極在AI投放資源，明言未來兩年亦會堅定投入，目前核心業務及新增長動力，足以支持繼續投資。

蔣凡指即時零售單價提升 料終實現盈利

對於即時零售業務，阿里電商事業群首席執行官蔣凡稱，上季整體訂單規模按年增長2.7倍，目前保持訂單量規模同時，正提升平均單價，推動單位經濟效益（UE）顯著改善，並帶動系內其他銷售。他稱，有信心在今個財年實現UE轉正數，而在市佔率發生根本性轉變之下，最終將推動即時零售業務扭虧為盈。