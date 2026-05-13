Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里AI戰略強攻MaaS 吳泳銘料今年相關年化經常收入破300億 客戶接受Token加價

商業創科
更新時間：22:16 2026-05-13 HKT
發佈時間：22:16 2026-05-13 HKT

阿里巴巴（9988）首席執行官吳泳銘在業績會議指出，其AI業務已跨越初期投入階段，正式進入商業化回報周期， 提及目前正專注模型即服務（MaaS）戰略，預計其AI模型與應用服務的年化經常性收入（ARR），在今季將突破100億元，於今年底將突破300億元。阿里美股（BABA）抽升近7%，較港股股價高水6%。

雲業務外部增速持續高速40%

吳泳銘表示，AI持續成為重要增長引擎，預計未來一年AI相關產品收入的佔比將突破50%，並指上季雲業務的外部商業收入增速達40%，「未來幾個季度在40%的基礎上繼續加速 」，中長期亦料保持高速增長。

平頭哥自研晶片打入自動駕駛界

晶片業務方面，吳泳銘指出，旗下「平頭哥」的自研GPU晶片已實現規模化量產，60%以上的算力服務於外部商業化客戶，覆蓋互聯網、金融、自動駕駛等場景，認為在算力緊缺的背景下，將發揮阿里優勢，推動收入增長及毛利提升。

吳泳銘：客戶為AI買單需求強 料毛利率大升

阿里正強攻MaaS平台「百煉」發展，3月客戶數量按年增長8倍。吳泳銘表示，近期AI行業最大的變化是從對話機械人（Chatbot）轉向代理（Agent）應用，客戶對大模型推理需求直線上升，較接受詞元（Token）加價，而且目前其MaaS業務仍供不應求，「我們的服務器內幾乎沒有一張卡是空的」，相信有關趨勢持續顯著，將大大改善阿里的毛利率。

他續指，「當企業（用AI）工作任務創造的價值大於Token的成本，某程度上對於API的Token的需求是無限，為智能能力買單的需求非常強」，並指目前仍確定在未來3至5年，大量建設數據中心可錄得有回報。

上季自由現金流出 CFO：未來兩年堅定投入

首席財務官徐宏指出，上季阿里出現自由現金流出的情況，主因積極在AI投放資源，明言未來兩年亦會堅定投入，目前核心業務及新增長動力，足以支持繼續投資。

蔣凡指即時零售單價提升 料終實現盈利

對於即時零售業務，阿里電商事業群首席執行官蔣凡稱，上季整體訂單規模按年增長2.7倍，目前保持訂單量規模同時，正提升平均單價，推動單位經濟效益（UE）顯著改善，並帶動系內其他銷售。他稱，有信心在今個財年實現UE轉正數，而在市佔率發生根本性轉變之下，最終將推動即時零售業務扭虧為盈。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:38
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院
突發
7小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
6小時前
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
55分鐘前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
10小時前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
01:03
特朗普訪華︱團隊抵達下榻酒店 逾百人圍觀車隊駛過︱持續更新
大國外交
5分鐘前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
5小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
12小時前
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注 旺角Elize Park已沽清 參考恒大珺瓏灣看影響
樓市動向
10小時前