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周大福創建16億人幣售湖南公路 消息：釋放資本應對市場突變

商業創科
更新時間：20:35 2026-05-13 HKT
發佈時間：20:35 2026-05-13 HKT

周大福創建（659）公布，公司透過間接全資附屬公司周大福創建投資有限公司，擬出售其間接全資附屬公司湖南周大福創建公路有限公司100%股權，交易總代價約16.1億元（人民幣，下同）。

消息人士指出，這是主動的資產組合管理，集團定期檢視基建及公路資產組合，按回報率、現金流可見度、剩餘特許期及長期策略匹配度作出資本配置決定，是次交易可釋放資本，提升資產負債表應對市場突變， 尋求優化資產組合，投資於具有更高回報潛力項目。

款項用將於投資項目

公告指，目標公司主要經營長沙－瀏陽高速公路，現有銀行借貸未償還本金約為21.1億元，目標公司須於完成日後30個營業日內償還欠付賣方的股東貸款約2.12億元。

該公司又指，出售所得款項淨額預期將用於重新投入符合集團戰略重點且具備長期增長潛力、享有更吸引的風險調整後回報的投資項目；及集團的其他一般企業用途。集團預期於截至今年6月底止財政年度就該交易錄得除稅後虧損約8000萬元。
 

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