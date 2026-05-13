Google宣布Android系統推Gemini Intelligence 首款「Googlebook」亮相

隨着「The Android Show: I/O Edition 2026」登場，Google宣布在Android系統上推出Gemini Intelligence，能主動協助用戶處理日常大小事務，同時確保資料私隱受到保障，並由用戶所掌控。此外，首款「Googlebook」亮相，為專為Gemini Intelligence打造的全新Laptop，其中設有Magic Pointer，只需輕輕晃動游標，Gemini就會即時提供符合情境的建議。

各項功能今夏起陸續推出

Gemini Intelligence各項功能將於今夏起陸續推出，率先登陸最新Samsung Galaxy和Google Pixel手機，並將於今年稍後陸續擴展至智能手錶、汽車、智能眼鏡及筆記型電腦等更多Android裝置。根據介紹，Gemini將能為用戶代勞處理各項任務，包括搶先預訂動感單車課的前排位置，還是在Gmail中找出課程大綱，以至將所需書籍加入購物車。

同時，用戶毋須在不同應用程式之間手動切換和複製資料，Gemini可將視覺情境轉化為即時行動，例如備忘錄內有一份長長的購物清單，用戶只需在備忘錄上長按電源鍵，指示Gemini根據清單內容建立購物車並安排送貨即可。又例如，在酒店大堂看到一本感興趣的旅遊小冊子，只需拍下照片，可指示Gemini在特定旅遊預訂平台上找尋一個類似且適合團體的行程。

當Gemini在背景執行任務時，用戶亦可透過通知欄實時追蹤進度。最重要的是，Gemini僅會根據用戶的指令行動，並在任務完成時停止，最後需由用戶進行最終確認。

推Rambler將口語轉文字

此外，Google推出Rambler將口語表達轉化為流暢文字，讓用戶毋須在開口前擔心措辭是否精準；可以自然地說話表達，它會擷取重點並將其整合成成簡明扼要的訊息。用戶啟用Rambler時會有清晰顯示；相關音訊僅用於實時轉錄，不會被儲存或保留。 憑藉Gemini先進多語言模型，Rambler亦能夠在單一訊息中無縫切換不同語言。

Android Auto加入「Immersive Navigation」

Android Auto方面，是次升級加入了個人化設計與一目了然的小工具（widget），更將無邊框Google地圖帶進用戶的儀表板，並確保適配任何汽車螢幕並呈現最佳視覺效果。

Android Auto將手機上的Material 3 Expressive設計引入汽車內，用戶可以透過小工具打造個人化介面，即使在導航過程中，也能掌握如新增常用聯絡人快速鍵、查看天氣概況等重要資訊。至於Immersive Navigation是今次升級體驗重點，Google地圖將以3D實景呈現，清晰顯示建築物、天橋與地形分布，系統更會顯示關鍵細節，包括行車線、紅綠燈及停車標誌等，協助用戶應對複雜轉彎並從容地匯入行車線。

同時，Android Auto首次支援YouTube等應用程式，讓用戶在車內放鬆身心享受影片。這項功能將於今年稍後在支援的汽車型號上推出，用戶將可以欣賞到清晰流暢的60fps 全高清（Full HD） 畫質。首批支援品牌包括 BMW、Ford、Genesis、Hyundai、Kia、Mahindra、Mercedes-Benz、Renault、Škoda、Tata 與 Volvo。

當用戶從停車檔切換至行車檔時，影片不會突然中斷，而是在支援背景播放的應用程式中，安全且流暢地轉換為純音訊模式，適合想繼續收聽可觀看式Podcast時使用。

Googlebook打造新功能「Magic Pointer」

另一方面，Google將Android的核心優勢與ChromeOS結合，由此誕生了「Googlebook」，是一款以Gemini實用功能為核心、能與用戶生活中的各種裝置無縫協作，配合頂級硬件設計的全新筆記型電腦。團隊更打造了一項功能「Magic Pointer」，用戶只需輕輕晃動游標，就能啟動與Gemini互動；當指向螢幕上的某個內容，就能提供快速且符合情境的建議。

Google亦將「建立我的小工具（Create My Widget）」功能引入Googlebook，用戶只需透過簡單指令（Prompt）即可自訂小工具。Gemini 可透過搜尋網絡資訊，或連接Gmail和日曆等Google應用程式，為用戶打造專屬的個人化資訊板 （personalized dashboard）。

用戶亦可透過 Googlebook 的檔案瀏覽器（file browser），直接從手機輕鬆存取檔案。透過「Quick Access」功能，用戶可以在筆記型電腦上輕鬆檢視、搜尋或插入手機中的檔案，毋須進行檔案傳輸。Google正與Acer、ASUS、Dell、HP及 Lenovo等業界合作夥伴攜手，共同打造首批 Googlebook。