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Amber Premium香港數字資產具「可落地」優勢 擬加強布局

商業創科
更新時間：15:57 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:57 2026-05-13 HKT

數字財富管理平台Amber Premium總裁王可嘉表示，集團針對香港市場計劃在未來通過專屬合規主體對接香港客戶，充分把握香港擁抱區塊鏈與數字資產的發展機遇。她指，香港對於數字資產具備「看趨勢、可落地」的優勢，目前集團亦為本港警務處等機構提供網絡安全培訓。

加密貨幣成金融底層趨勢不可逆

王可嘉指，面對加密貨幣市場的周期性波動，集團展現出強勁的抗周期能力，因其機構客戶早在低位加大資產配置力度，實現逆勢增長。對於加密貨幣的長期價值，她表示，隨著摩根大通等國際巨頭紛紛布局相關服務，加密貨幣作為底層金融基礎設施的趨勢已不可逆。

活躍客戶人均資產逾130萬美元

王可嘉又透露，2025財年客戶交易量達110億美元，每位活躍客戶的平台資產均值超過130萬美元。

內部建Agent原生金融基礎設施

她強調，AI技術是Amber集團的核心戰略支柱，目前內部已推進11個AI相關項目，集團內部搭建的AI Agent更構建了高度自動化、可審計、可編程的「Agent原生」金融基礎設施。

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