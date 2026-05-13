賀以禮退休離開太古集團 離任國泰主席 白德利接任

國泰航空（293）今早公布，賀以禮因退休離開太古集團，將根據公司章程退任公司常務董事及董事局主席，並將不會參與重選；而現任公司非常務董事白德利已調任公司常務董事，並獲選為董事局主席，上述變動由今日（13日）舉行公司股東周年大會結束時起生效。消息傳出後，國泰今早股價曾跌近2%至12.35元。

公告指出，賀以禮已確認，與董事局並無任何意見分歧。他於1988年加入太古集團，曾出任太古集團在香港特別行政區、德國及中國內地的航空、飲料及實業部門多個職位；其後於2019年11月6日起為國泰董事局主席及常務董事。董事局謹向其給予公司的竭誠服務及寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

白德利為太古集團主席

白德利方面，2021年8月25日起出任公司董事，亦是香港太古集團、太古公司及太古地產主席，並將於2026年5月13日出任太古可口可樂主席。

公告提到，孫玉權將退任公司非常務董事，亦將不會參與重選；王明遠已辭任公司非常務董事。馬天偉已獲委任為公司非常務董事；曲光吉已獲委任為公司非常務董事。