樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」

樂風集團今早宣佈，集團創辦人及主席周佩賢已於昨日（12日）離世。目前可見，樂風集團Facebook官網頭像已轉為黑白。

永遠緬懷傑出領導者

公告指，周小姐生前致力於在地產項目中實踐創新、美學與文化的融合。她的熱情與獨特視野，賦予了集團不朽的價值。集團將永遠緬懷這位傑出的領導者。

集團團隊將秉持周小姐的精神，恪盡職守。誠摯感謝各股東及各界友好長期以來的關心與慰問。願周小姐安息。

樂風集團於2012年成立，多年來主打「輕資產」發展模式。集團透過引入外部投資者共同持股，並由投資者以「同股同權」方式持有專案公司的股份；樂風則專注於提供管理及專業服務，透過專案公司進行地皮收購、住宅發展以及工商廈拆售等業務。資料顯示，以此模式開發的項目涵蓋4項住宅、3項商廈及1項工廈，總投資額高達近100億元。

樂風集團今早宣佈，集團創辦人及主席周佩賢已於昨日（12日）離世。

年初曾受訪回應股東糾紛

然而，隨着近年投資環境艱難與地產市道轉弱，集團「輕資產」模式備受考驗，內部矛盾逐漸浮面。自去年底起，有個別項目股東表示與周佩賢的意見分歧日益加劇，並控訴她態度欠佳，曾在WhatsApp群組留下「我做嘢唔駛你教」後退群；同時質疑項目銷售進度太慢，並對集團多次要求股東追加資金，形容自己被當成「提款機」，部分股東更醞釀投票罷免其職務或將公司清盤。

在逆市中已盡全力做到最好

針對種種指控，周佩賢於今年年初接受媒體訪問時表示，自己在逆市中已盡全力做到最好。對於「群組發脾氣」一事，她承認當時被反覆追問而「情緒上來」，但強調團隊有時甚至在凌晨仍在回覆問題，已做到「盡快」。

在定價與銷售策略上，周佩賢在訪問中解釋，無論是售價抑或重大決策，均是由股東以出資比例經「少數服從多數」機制投票決定。至於被指要求股東「一頂再頂」加碼集資，她澄清這是基於銀行貸款需求、利率抽升及建築成本上漲等不可控因素，且股東協議已清楚訂明各人有責任按比例補足資金，一般約為原始本金的一成。

對股東不信任感失望

面對部分股東揚言清盤，周佩賢當時堅決回應「不可行」，指項目涉及銀行貸款抵押，中途停工只會令股東「血本無歸」。面對股東的「不信任」，周佩賢坦言覺得失望，她曾指，自己除擔任顧問，部分項目亦會視乎公司營運及資金情況而參與投資，通常佔比少於5%，她還坦言，「大家坐同一條船，我盡力尋找物業買家，只望與股東同舟共濟。」她表示，理解市場低迷令期望出現落差，「以往賺錢時也有股東嫌回報不夠，逆市下疑問更多。」

她在訪問中還指，自問已經「做到盡」，面對不理性投資者則感到氣餒，但相信僅為少數，並承諾自己會繼續與股東尋求共識，「我收到的鼓勵留言還是佔多。」

Upper Prince至今僅錄2宗成交

事實上，樂風旗下地產項目的近期表現亦反映了其面臨的困境。今年2月，集團位於大角咀必發道的全新商廈「ONE BEDFORD PLACE」，在市場放售近兩年仍未能成功沽出後，最終淪為銀主盤，並遭接管人委託地產代理作招標放售。住宅業務方面同樣遇冷，集團於去年11月推出位於太子的新盤「Upper Prince」，合共提供139個單位，惟據項目的成交紀錄冊顯示，由推售至今暫時僅錄得兩宗交投，銷情顯得相當緩慢。

相關文章：

樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤

樂風周佩賢輕生後 李根興發文「成晚都瞓唔著」 嘆舖市衰足十年 籲逆境加油