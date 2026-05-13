樂風周佩賢輕生後 李根興發文「成晚都瞓唔著」 嘆舖市衰足十年 籲逆境加油

樂風集團創辦人周佩賢（Carol）昨日在寓所輕生的消息傳出後，近年多次蝕讓舖位的盛匯商舖基金創辦人李根興在社交媒體發短片表示，「見到新聞，成晚都瞓唔著」，又呼籲大家要「逆境加油」 。

感恩家人身體健康

李根興在短片中分享，人生遇上逆境要積極面對，經常和身邊的朋友說自己「超級黑仔」，因為「商舖基金推出十年、舖市就衰足十年」，但他亦經常和父母說自己是一個很幸運的人，「好幸運喺呢個家庭長大，好幸運有呢個阿爸、阿媽、阿哥、細妹、老婆、仔女，身體健康，好幸運有一班同事們」。

籲大家積極面對人生

不過，唯一不幸運的是「推出十年基金，衰足十年」，但凡事正面想，事情幸運地是早發生，「年輕的時候應付這一浪」，長大後有更加巨浪衝過來時，可以「更加準備好、經歷更加強、準備得更好」。

他認為「Everything happens for a reason」，呼籲大家「積極面對人生、凡事感恩，上天保佑，努力加油」。

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