Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樂風周佩賢輕生後 李根興發文「成晚都瞓唔著」 嘆舖市衰足十年 籲逆境加油

商業創科
更新時間：10:47 2026-05-13 HKT
發佈時間：10:47 2026-05-13 HKT

樂風集團創辦人周佩賢（Carol）昨日在寓所輕生的消息傳出後，近年多次蝕讓舖位的盛匯商舖基金創辦人李根興在社交媒體發短片表示，「見到新聞，成晚都瞓唔著」，又呼籲大家要「逆境加油」 。

感恩家人身體健康

李根興在短片中分享，人生遇上逆境要積極面對，經常和身邊的朋友說自己「超級黑仔」，因為「商舖基金推出十年、舖市就衰足十年」，但他亦經常和父母說自己是一個很幸運的人，「好幸運喺呢個家庭長大，好幸運有呢個阿爸、阿媽、阿哥、細妹、老婆、仔女，身體健康，好幸運有一班同事們」。

籲大家積極面對人生

不過，唯一不幸運的是「推出十年基金，衰足十年」，但凡事正面想，事情幸運地是早發生，「年輕的時候應付這一浪」，長大後有更加巨浪衝過來時，可以「更加準備好、經歷更加強、準備得更好」。

他認為「Everything happens for a reason」，呼籲大家「積極面對人生、凡事感恩，上天保佑，努力加油」。

相關文章：樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
13小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
17小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
12小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
15小時前
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感。
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感
影視圈
16小時前
黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del。
黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del
影視圈
14小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
20小時前
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
家長注意｜深圳6歲童食「生菜包烤肉」惹禍 滿身瘀青險當血癌
家長注意｜深圳6歲童食「生菜包烤肉」惹禍 滿身瘀青險當血癌
即時中國
5小時前