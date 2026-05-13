據報英偉達黃仁勳 將隨同特朗普訪華

特朗普預計今日抵達北京，並於明日與國家主席習近平會晤。消息指出，之前未有出現於訪問團名單上的英偉達執行長黃仁勳，亦會隨團訪問中國。

消息指黃仁犧聯同十多名企業領袖 隨團訪問中國

《路透》引述兩名消息人士報道，黃仁勳將聯同十多名美國企業領袖，隨團與特朗普於本周訪問中國。

今次訪問團陣容成員，包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），蘋果執行長庫克（Tim Cook）、貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、GE Aerospace執行長卡普（Larry Culp）、Meta總裁米克（（Dina Powell McCormick）、波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）等十多名企業領袖。

黃仁勳早前表示 中國不應獲得最先進晶片

黃仁勳於本月4日出席第 29 屆米爾肯研究院（Milken Institute）全球峰會時，被問到中國應否獲得「最新、最頂尖晶片」時，他的回答是「不」。黃仁勳並指美國應在AI領域保持領先地位。

英偉達H200晶片雖然獲美國政府出口許可向中國客戶銷售，但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在上月於國會接受質詢時表示，中國至今仍未採購H200晶片，連一枚都沒有，並指中方希望將投資重心投放於本土產業自主發展上。