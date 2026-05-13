泡泡瑪特進軍茶飲 POP BAKERY首間直營店落戶秦皇島 分析：新業務內卷嚴重

泡泡瑪特（9992）殺入餐飲業，旗下甜品品牌POP BAKERY首間直營門店將於秦皇島阿那亞開業，並首度增設茶飲產品。今年2月起，POP BAKERY快閃店已陸續落地，惟公司股價自2月中旬高位274.2元以來，已累計回落4成，昨日再跌2.69%，收報162.9元。儘管公司昨日派發首季成績表亮眼，整體收益按年增長75%至80%，但分析指出，新業務如小家電、烘焙店等業務，不但內卷嚴重，亦會增加營運成本，未來股價仍須靠核心IP開發支持。

快閃模式迅速在全國複製

POP BAKERY為泡泡瑪特旗下的獨立甜品品牌，早在2024年8月，泡泡瑪特便已在其北京線下樂園中開設「MOLLY的甜品屋」，將IP形象與甜品體驗相結合，初步試水IP衍生消費場景。自今年2月來，POP BAKERY以快閃模式迅速在全國複製，陸續落地上海、成都、等多個城市，截至目前已在全國擁有21間主題甜品快閃店。

泡泡瑪特人士向內媒透露，新門店的核心業務與品牌主線仍以甜品為主，未來有可能進一步拓展自營茶飲與咖啡產品，形成「甜品+茶飲」的多元化產品組合。

泡泡瑪特昨日公布，首季整體收益按年增長75%至80%，其中中國收益增長100%至105%，為增長核心引擎；中國以外的亞太按年增長25%至30%，美洲增長55%至60%，而歐洲及其他地區按年增長60%至65%。

後續股價仍靠開發核心IP

香港股票分析師協會副主席曾永堅指，當前泡泡瑪特核心的「Labubu」熱潮已退，市場上同類潮物競品頻出，該公司過往「一品獨大」的優勢不復再，此次拓展烘焙等新業務，雖然意在多元化開源，但相關市場競爭激烈且內卷嚴重，新業務不僅會增加營運成本，還未必能帶來顯著邊際效益。他認為，泡泡瑪特雖未到「氣數已盡」的地步，但後續股價支持仍依靠開發具有強大影響力的核心IP。

