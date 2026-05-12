樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤

樂風集團創辦人周佩賢（Carol）據悉今午在寓所輕生。活躍於本港地產及餐飲界的周佩賢，過去十多年樓市黃金周期，憑「輕資產」模式立足地產界，最初在工廈活化領域嶄露頭角，其後轉戰市區重建，項目涵蓋高端住宅、零售及工商物業。靠地產發跡的她，其後亦涉足餐飲業務，創辦楚撚記大排檔，惟旗下不少品牌近年因市道不利而結業。

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草根出身 靠舊區活化賺第一桶金

周佩賢原為一名80後草根工程師，據稱幼時曾住石硤尾徙置大廈，之後才搬入公屋，父親是一名裝修判頭，耳濡目染下亦熟悉裝修工程。她於2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位。

她過去受訪時憶述，早年睇準舊區活化有機遇，在大學畢業後獲父親免息借出250萬元打本創業，條件是要4年後償還。她很快便迎來回報，在銅鑼灣舊樓群以190萬元買入人生首個物業，將單位翻新3個月後，便以300萬元出售，賺到第一桶金。

如是者，她不斷複製「勝利方程式」，持續翻新了數十個物業，成功如期歸還本金給父親，還在沒有槓桿下大賺約400萬元。因應香港推出樓市「辣招」，防止炒家短期內轉售，她之後轉戰工廈活化，業務規模亦越做越大，參與市區收購及重建。

晉身發展商 9年項目累積規模逾60億

周佩賢於2012年創立樂風集團，採用「輕資產」模式，雖然身為發展商，但其角色是專業項目管理及房地產顧問服務提供者，為基金及投資者尋找項目，並提升資產價值，在項目完成後收取管理費及「表現費」。她曾透露，樂風通常在項目的權益只佔少數，「可能只有3%，部分可能甚至無。」

樂風的首個項目以1000萬元買入葵涌一個4000呎工廈，以外國工業風為藍本，翻新後拆細8個單位出售，成功以每個約200萬元售出，計及翻新成本，短短三個月淨賺數百萬元。據早前報道指，樂風集團截至2021年，在開業短短9年已完成26個項目，包括有工廈活化、舊區商廈及住宅重建，項目累積規模逾60億元；之後在2023年同時進行8個項目，總投資額增至近百億元，成為市場上冒起得很快的發展商。

樓市轉淡 大角咀項目淪為銀主盤

直至樓市疫後見頂回落，過去低息、高槓桿的地產發展模式受挑戰，樂風大角咀的商業項目One Bedford Place於2024年2月淪為銀主盤，遭東亞銀行接管並推出市場放售，市值約18億元，當時樂風回應指，與銀行保持密切溝通，並就相關物業積極接洽潛在買家，致力尋求最佳交易安排。

由於樂風集團的業務模式較新穎，曾被指涉嫌參與非法集資，周佩賢則澄清，公司客人均是獨立法人，是否注資或出資比例，均以客戶要求為主，就算自己有份出資的項目，都會把項目最終決定及控制權交給客戶。

周佩賢近年亦創辦安安飲食集團，參與餐飲生意，最知名為楚撚記大排檔，另外亦有安安燒、WOFT火鍋撚等品牌，但疫後零售市道疲弱，安安燒及WOFT火鍋撚已相繼結業。