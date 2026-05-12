國際評級機構惠譽確認香港長期外幣發行人違約評級（IDR）為「AA-」 展望為穩定

惠譽指出，雖然財政緩衝已大幅下降，但香港的評級獲得穩健的對外財務狀況、高人均收入，以及相較「AA」級別同輩更強勁的財政資產負債表所支持。惟評級亦受限於香港的管治做法日益與中國內地趨向一致。

料本港本地生產總值增長按年持平

該機構指儘管地緣政治及貿易緊張局勢加劇，惟料香港今年本地生產總值增長將維持在3.5%，與去年一樣。本港商品及服務出口將繼續受惠於全球對人工智能相關電子產品的強勁需求、訪港旅客數字改善等因素。隨著零售銷售復甦，加上失業率低企及住宅物業市場穩定，私人消費續為增長動力。公共投資加快亦有望支持增長，並帶動私人投資。

本港仍將面對關稅挑戰

下行風險方面，惠譽指香港的增長前景仍面向中東衝突持續及貿易緊張局勢再度升級對全球經濟周期的影響。鑑於本港經濟以服務業為主及其多元化的能源供應，故直接受高能源成本影響有限。儘管全球關稅備受法律挑戰，但預期香港仍將面對大幅高於2024年水平的關稅，因美國政府正尋求引入更持久的關稅措施。

香港經濟增長將介乎2.5%至3%

中期而言，惠譽預期香港經濟增長將介乎2.5%至3%，因獲其作為全球金融及商務中心角色的支持。然而，香港亦面對多項挑戰，包括地緣政治緊張局勢升級、貿易碎片化加劇，以及中國趨勢增長放緩。為應對這些挑戰，政府正尋求將香港金融業聯繫多元化，同時強化其作為全球資本進入內地的門戶，並內地企業拓展海外的平台角色。北部都會區計劃的逐步建設亦將支持增長。