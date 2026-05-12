香港KFC及Pizza Hut或易主 怡和傳洽售餐飲業務 惠康購百佳洽談陷僵局

路透引述消息人士報道，私募基金凱雷集團（Carlyle）和百勝中國（9987）等有意競購怡和集團旗下的餐飲業務，包括在香港的肯德基（KFC）和必勝客（Pizza Hut），交易作價可能約4億美元（約31.32億港元）。怡和發言人不作評論。

報道指，怡和出售有關業務的非約束性報價將於本周截止，而除了凱雷及百勝外，台灣統一集團及其他私募股權公司亦興趣競購。

另外，消息人士又稱，早前市傳怡和擬購百佳併入惠康相關談判目前已陷入停滯。

對出售方式持開放態度

消息人士稱，若成交，業務估值預計將相當於核心盈利的高個位數至低雙位數倍數，並指怡和對出售方式持開放態度，既可轉讓一個市場的經營權，亦可整體打包出售，具體取決於收購要約的條款。

怡和餐飲EBITDA逾3500萬美元

報道指出，目前怡和集團在香港、澳門、緬甸、台灣和越南等地經營約1000家肯德基和必勝客餐廳，員工總數約2.5萬人，怡和餐飲業務整體的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約為3500萬至4000萬美元。

早前金融資訊機構Mergermarket報道指，怡和去年考慮出售亞太區餐飲業務，但一度於2月傳出買家僅對KFC特許經營權有興趣，遂改變洽售策略。

而怡和曾在2025年年報中曾透露，受通縮壓力影響，香港消費支出疲弱，拖累了集團旗下餐飲業務的表現。是次出售被視為怡和重新調配資金至核心業務的策略一部分。

百勝經營內地KFC及Pizza Hut

百勝中國目前在中國經營KFC及Pizza Hut業務；而凱雷集團去年12月收購肯德基韓國業務，該基金亦曾於近年入股麥當勞中國，至2023年獲利退場。

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