市監局有條件批准騰訊收購喜馬拉雅 禁止提高平台價格 騰訊音樂盤前升8%

市場監管總局公告，附加限制性條件批准騰訊控股（700）收購內地音頻服務平台喜馬拉雅股權案。騰訊旗下騰訊音樂（1698）去年已簽定收購計劃，騰訊音樂美股（TME）盤前大升逾8%。

市監局：防範平台領域「內卷式」競爭

市監局指，該案對維護中國境內在線音頻播放平台市場、網絡音樂播放平台市場公平競爭秩序，防範平台領域「內卷式」競爭，推動平台經濟創新和健康發展具有重要意義。

當局表示，經審查後，認為該案對中國境內在線音頻播放平台市場、網絡音樂播放平台市場競爭可能具有排除、限制競爭效果，為有效減少此項經營者集中可能產生的不利影響，市監局經過全面審查、科學論證，依法對該案作出附條件批准決定，要求騰訊、喜馬拉雅和集中後實體作出五項限制性承諾。

設五大限制性承諾 禁獨家授權

有關承諾包括不得提高在線音頻播放平台服務價格、降低服務水平或者附加不合理交易條件；不得降低在線音頻播放平台免費內容及免費熱門內容比例；不得與在線音頻播放平台版權方達成獨家授權，並在規定期限內解除現有獨家授權約定；不得向汽車廠商搭售在線音頻播放平台、網絡音樂播放平台，或者阻礙、限制其采購競爭對手產品；不得限制主播在多個在線音頻播放平台入駐或分發其享有著作權的作品。

市監管料可減少限制競爭問題

當局表示，經評估後認為該承諾方案可有效減少集中導致的競爭問題，能夠保障消費者、版權方、主播及汽車廠商等多方主體合法權益，維護相關市場公平競爭秩序，依法於5月11日附加限制性條件批准本案。

市監局指，將嚴格督促交易雙方有效履行限制性承諾，充分發揮經營者集中審查事前預防作用，切實維護中國在線音頻播放平台市場、網絡音樂播放平台市場公平競爭秩序，保障經營主體、消費者合法權益，防範平台「內卷式」競爭，推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展‌。