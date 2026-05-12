通用汽車據報削逾500名IT員工 鋪路引入AI專才

據彭博報道，美國汽車巨頭通用汽車（GM）計劃在全球範圍內，裁減約500至600名資訊科技（IT）部門的受薪員工，旨在削減成本並騰出空間，以引進具備AI等新技術的人才。

推動資訊科技部門轉型

據悉，管理層已於周一上午開始通知受影響員工。公司隨後發表聲明證實裁員消息，指此舉是為了推動資訊科技部門轉型，使公司在未來競爭中處於更有利位置。此外，該公司正致力加強汽車的計算與軟件能力，並在更多營運環節中導入AI技術。

電動車業務減值達87億美元

報道指，通用汽車目前電動車業務發展不如預期，需求放緩導致公司不得不大幅削減相關投資。資料顯示，通用汽車已錄得與電動車業務相關的資產減值（writedowns）高達87億美元。同時，在伊朗戰爭加劇通脹的背景下，通用汽車為實現利潤增長，不得不要求加強內部紀律。