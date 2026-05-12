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AI平台UiPath推AI代理解決方案 冀推動企業增長 「回報期由6個月縮短至數日」

商業創科
更新時間：16:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-12 HKT

代理式業務協調企業UiPath宣布，在其平台產品UiPath Automation Suite正式推出代理式人工智能（AI Agent）功能及一系列AI Agent解決方案，助企業在合規前提下，從事自動化工作流程。UiPath首席財務官兼首席運營官Ashim Gupta表示，AI代理對企業業務增長至關重要，有關科技可令投資回報期由過往3至6個月，縮短至數天。

ROI成AI應用重要指標

Ashim Gupta表示，在企業AI應用時代，投資回報率（ROI）將是營運效益的重要指標，「哪家供應商、哪個平台能為客戶提供具備管治能力的最高ROI，誰就是贏家」，關鍵在於如何整合自動化工作流程，將顯著影響回報期。他又強調，一直視安全為首務，其業務提供雲端或本地伺服器方式，亦不會儲存客戶資料，確保滿足安全需求，過去8年從未發生相關事故或投訴。

智慧營運漸受關注

UiPath大中華區及蒙古地區副總裁高穎梅指出，目前企業對AI的需求，已不再局限於實現想法，而是透過AI代理及機械人達到「智慧營運」，同時兼顧合規及安全，她認為企業應釐清科技的定位來實現，「AI Agent角色係思考，Robot（機械人）角色用嚟執行，而人嘅角色係領導，三者通力合作，就會達到智慧營運」，相信可藉此推動業績增長。

UiPath：AI Agent能100%從事客戶服務流程

UiPath發布了一系列專為金融服務、零售、製造及採購業而設的全新AI Agent解決方案，該服務透過結合AI代理、自動化、協調及數據管治，加速處理複雜且關鍵的流程，同時維持監管合規所需的安全性、透明度與可審計性 。

該公司香港高級銷售工程師劉銘賢補充，目前服務可以推廣至B2C（企業對客戶）層面，例如助金融機構處理可疑交易警報，為零售商與製造商參與定價、庫存、付款等各環節，亦能擔任客戶服務專員，但不少企業取態仍較猶豫，「唔信AI可以100%服務客戶」，目前UiPath正透過實際成功案例下苦功，以改變企業認知。

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