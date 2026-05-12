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澳門新基金法生效 厚樸投資獲批首個投資基金管理公司牌照 

商業創科
更新時間：16:16 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:16 2026-05-12 HKT

厚樸投資宣布，根據澳門特首批示，“厚樸（澳門）投資基金管理股份有限公司獲許可設立。厚樸投資為泛亞洲私募股權投資公司，專注於大型控股及獨家投資。此牌照使厚樸澳門成為澳門自新《投資基金法》（於2026年1月1日生效）生效後首家依法設立的投資基金管理公司。 該公司表示，將積極參與推動澳門經濟多元發展，重點涵蓋科技及現代金融等範疇。

厚樸投資總裁寒剛表示，在澳門推進多元發展策略之際，厚樸投資將充分發揮跨境專業優勢，全力提供支持。公司亦將擔當連接亞洲與國際市場的橋樑，協助加強澳門與葡語國家等各國際夥伴的聯繫。

澳門新《投資基金法》擴大了投資基金管理公司的業務範圍及託管人的資格範圍而且新增私募基金的相關規範，設立兩項「集體投資公司」及「有限合夥基金」的相關制度。新法的實施有助澳門與國際監管標準接軌、提升投資者保障，並支持當地金融業長遠及可持續發展。 

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