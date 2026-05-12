智元擬香港設立國際研發中心 拓機械人特色展演為港旅業引流增收

首屆香港具身智能產業峯會暨2026智元合作夥伴大會於港舉行，智元合夥人、高級副總裁兼營銷服務總裁姜青松（圖左）受訪時表示，集團將今年定義為具身智能部署態元年，今年三月底機械人累計下線達一萬部，並定下2026年數萬部量產目標。選擇香港做出海首站，正是看中本港自由流通的資本體系、跨國專業人才儲備與成熟商貿網絡，既可設立國際研發中心對接本地高校研發資源，又能落地零售、觀光等輕量級體驗場景，並打算以此為跳板輻射整個東南亞市場。

內地零售方案將進駐香港

姜青松分析，內地及香港商業化邏輯存有明顯差異，香港資本看重賽道成長空間與估值回報，偏好早期入局佈局，不急於產品實體落地；內地則優先打磨技術與產業鏈，深耕實體場景測試。姜表示，智元對此採差異化運營，吸納香港資本助力技術研發，搭配校企合作與輕場景試運營，平衡資本訴求與產業實體化發展。場景佈局上，集團脫離單純展演用途，劃分情緒價值、工業生產、人才培育三大路向，內地驗證成熟的零售方案將陸續進駐本港，同時打造機械人特色展演，為本港旅遊業引流增收。

海外業務目標營收佔三成

全球化版圖方面，姜青松表示，智元奉行「一國一策」定製化模式，早已組建中東、日韓、歐美、亞太專屬在地團隊。他稱，雖中東區域局勢波動曾造成物流滯阻、商務洽談延期等問題，但憑藉本土合作體系調度運營已重回穩健。現時馬來西亞已落成公司在全球的首座機械人體驗館，亞太多國亦落地礦業巡檢、商鋪接待等場景，集團定下海外業務營收佔比三成的階段性目標。

今年計劃出貨量上衝4萬台

產能規劃上，姜青松稱，去年出貨五千餘台，今年計劃衝至四萬台。融資佈局方面，他透露，集團母體融資暫告一段落，旗下子板塊融資有序推進，當中擎天柱RaaS機械人即服務平台已完成四輪融資。

未回應來港上市傳言

行業發展方面，姜青松判斷，未來三至五年，運動與交互智能將率先普及，工業柔性操作技術隨後突破，依序打通商業、工業、家庭服務場景，建構完整產業生態。至於市場傳言來港上市一事，官方暫未回應。