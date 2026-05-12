友邦峻宇推「極臻長壽指數」 衡量健康與財富就緒程度

友邦香港為高淨值及超高淨值客戶而設的「友邦峻宇」宣佈，推出「極臻長壽指數」，以衡量香港及內地高淨值及超高淨值人士在健康與財富兩方面的長壽就緒程度。

整體得分仍屬「發展中」

友邦指出，首份極臻長壽指數整體得分為62分（滿分為100分），屬於「發展中」水平，反映高淨值及超高淨值家庭對長壽所帶來的挑戰已有一定認知，惟相關規劃尚未完全轉化為可重複使用、制度化的安排，特別是在跨地域管理健康、財富及傳承決策方面。

主要調查結果顯示，約八成受訪高淨值人士已建立至少一項財富延續安排（如遺囑、信託或繼承計劃），惟僅約兩成設有健康決策的延續安排（如醫療指示或授權文件），凸顯了富裕家庭注重財務規劃，但忽略了關鍵的健康和醫療決策安排。

碎片化管理成執行障礙

多達79%超高淨值受訪者表示，顧問服務若能由一個專責團隊統籌健康、投資、保險及財務的整體安排，可提供顯著價值，這比例遠高於高淨值人士（63%）。這反映在跨地域情境下，碎片化管理已成為執行層面的關鍵障礙。

高度重視專家網絡服務

此外，超高淨值受訪者高度重視專家網絡服務，包括稅務規劃及跨境協調（75% ）、遺囑及承繼法律文件規劃與執行支援（71%）、整合健康與長壽規劃（64% ），以及信託架構與持續管理（61%），反映家庭正由零散、個別的諮詢模式，轉向更制度化、多專業協作的管治架構。

其中，在自評投資組合抗逆力偏高的受訪者之中，分別有47%高淨值人士及61%超高淨值人士仍未進行任何壓力測試，亦未設立定期檢視機制，揭示其信心程度與實際執行安排之間存在明顯落差。

雖然僅約三成受訪者已完成下一代能力培養與發展，但有更高比例的受訪者計劃在未來12個月內，建立下一代發展架構，此現象在內地及第二代高淨值及超高淨值人士族群中尤為明顯。

