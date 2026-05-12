恒瑞醫藥與BMS達成全球合作 共同推進13款藥物 潛在交易額最高152億美元

恒瑞醫藥（1276）今午公布，與百時美施貴寶公司（BMS，在美上市編號BMY）訂立全球戰略合作及許可協議，共同推進13款涵蓋腫瘤學、血液學及免疫學的早期項目，以加速創新藥物研發。受消息影響，恒瑞股價午後一度急升逾16%，高見76.75元，但其後升幅收窄，暫報69.45元，升約5%。

公告提到，BMS是一家全球性生物製藥公司，合作包含4項是恒瑞腫瘤學及血液項目，4項是BMS免疫學項目，以及雙方依托恒瑞研發引擎與多元創新技術平台共同研發的5項新項目，均尚未進入臨休研究階段。恒瑞擁有共同開發特定項目的選擇權，並且有機會與BMS在全球範圍內共同開展特定的商業化活動。

在合作框架下，BMS獲得上述恒瑞原研項目及依托恒瑞平台共同研發項目在除內地、香港及澳門以外的全球獨家權利。恒瑞獲得上述BMS原研項目在內地、香港及澳門的獨家權利，BMS保留除這些區域外的全球其他區域權利。恒瑞將全面負責上述項目的早期臨床開發，加速臨床概念驗證。

財務條款方面，BMS將向恒瑞支付可達9.5億美元的相關付款，包括6億美元首付款、第一筆周年付款1.75億美元，以及第二筆有條件的2028年周年付款1.75億美元。里程碑付款方面，涉及潛在總交易額可達約152億美元，包括共同研發項目選擇權的行使，以及所有項目達成相應的開發、註冊及商業化里程碑。此外，恒瑞尚有權向BMS收取產品淨銷售額的提成。