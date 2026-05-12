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特朗普率馬斯克等企業高層訪華 冀簽一系列採購協議 惟黃仁勳榜上無名 

商業創科
更新時間：10:21 2026-05-12 HKT
發佈時間：10:21 2026-05-12 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）本周訪問中國，並邀請包括Tesla行政總裁馬斯克及蘋果行政總裁庫克在內等多名企業巨頭隨行，有關代表團將與中國國家主席習近平會面，而特朗普早前更直言希望此行能促成一系列商貿協議及採購合同。值得留意的是，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳並未出現在已知名單上；他上周曾表示，「應讓總統宣布他決定宣布的事情」，並稱若獲邀請，代表美國將是「巨大的榮幸」。

橫跨科技、金融及航空等領域

綜合外媒報道，隨同特朗普訪華的企業代表團陣容橫跨科技、金融、航空及半導體等多個領域。除了馬斯克及庫克外，貝萊德行政總裁芬克、波音行政總裁Kelly Ortberg及黑石創辦人蘇世民亦將參與。

預計隨行名單還包括美光科技行政總裁Sanjay Mehrotra、高通行政總裁Cristiano Amon、Coherent行政總裁Jim Anderson、Illumina行政總裁Jacob Thaysen、Meta總裁Dina Powell McCormick、高盛行政總裁David Solomon、花旗行政總裁Jane Fraser、Mastercard行政總裁Michael Miebach、Visa行政總裁Ryan McInerney、通用航空行政總裁H. Lawrence Culp Jr.、Cargill行政總裁Brian Sikes。

此外，思科（Cisco）發言人證實，行政總裁Chuck Robbins雖獲白宮邀請，但因公司業績發布在即，未能隨行。

議程涉及貿易、AI及出口管制

是次峰會議程預計涵蓋貿易、AI、出口管制、台灣問題及中東局勢等議題。特朗普此前多次表示，希望此行爭取中國達成一系列的商業交易及採購協議。

波音期望獲得中國訂單

據悉，波音期望美國政府能助其獲得中國的訂單。中國一直與波音的一項交易進行長期談判，該交易可能包括500架737 MAX飛機，以及數十架由通用電氣發動機驅動的寬體飛機。這將是中國自2017年以來首次向波音公司下達大訂單。

花旗CEO：美中保持交流至關重要

隨行名單中的花旗行政總裁Jane Fraser早前表示，兩大經濟體之間的「交流」極為重要。她強調：「我們都需要這種交流。」

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