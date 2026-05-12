內地醫院爭設「國際部」吸金 收費貴數倍仍需求旺盛 專家料行業走向雙軌制

一股「開設國際醫療部」的浪潮正加速席捲內地公立醫院，與傳統認知中只有一線城市醫院才開設的「特需服務」不同，如今四五線縣城的醫院也陸續掛上了「國際部」的招牌，一個願意且能夠付費的市場正在形成。分析指出，該現象本質上是醫療資源市場化與醫院經營壓力共同作用的結果，國際部成為公立醫院「增收提效」的重要抓手，亦是公立醫院在財政約束與醫療市場分層背景下的一種經營結構調整，料未來醫療行業可能形成一種分層化、保險化、服務化的業態。

國際醫療部並非新事物，上世紀七八十年代初期，內地部分口岸城市的醫院就有國際部，專為外籍人士提供醫療服務，但在很長一段時間里，公立醫院國際部數量並不多。只是近幾年，各地醫院的國際部如雨後春筍般湧現，如安徽、海南保亭這些縣級醫院，都開設了國際部。據粗略統計，過去一年全國有逾20間公立醫院先後設立「國際醫療部」，覆蓋北京、上海、廣東等一線城市以及部分內陸城市，而國際部並不是為了外國人而開設的，更多的中產家庭開始選擇在三甲醫院的國際部就醫，以便在確保醫生質素的同時享受更好的服務。

可脫離公立體系 添額外收入

內地一間三甲醫院院長向內媒透露，公立醫院國際部可以脫離於公立體系之外，提供營利性醫療服務，為公立醫院帶來一筆額外收入，如北京協和醫院國際部需求旺盛，年均收入增速高達20%，特需板塊正從「錦上添花」變為重要的收入支柱。他又指，國際部的本質是不走醫保通道，也不受政府定價管控，醫院可以自主定價，收費標準相比普通部高出很多。

這種區別直觀體現在掛號費上，有患者向記者透露，以北京同仁醫院眼科為例，普通部的掛號費通常是100元（人民幣，下同），而國際部則是300元，手術費用則視乎使用材料，而部分在三甲醫院不能使用的人體材料可在該院國際部手術中使用，收費則大致在普通部的4倍。

患者透露，操刀醫生大多數都在三甲醫院內就職，惟公立醫院時常面臨「一牀難求」，抑或手術排期時間頗長等特點，入住國際部則大大減少等待時間，一晚牀位費約4000元左右，且部分商業醫保可報銷。

專家：外企高管等存在明顯需求

經濟學家宋清輝表示，公立醫院國際部的擴容令高端醫療險的使用可能性增加，不再只局限於外資醫院、海外就醫等方面。他又指，近年來包括外企高管、高淨值人群、商業保險客戶及國際患者，對更優質服務、私密空間和國際化診療體驗存在明顯需求。

宋清輝認為，公立醫院正在逐步形成基礎醫療、高端醫療並行的雙軌制結構，普通門診承擔普惠醫療與醫保服務功能，強調效率與覆蓋；國際部、特需醫療則更偏向市場化服務，強調體驗、時間與個性化診療。他認為，兩者在價格體系、服務流程乃至患者群體上均出現明顯分化，未來競爭不僅是醫院之間的競爭，更是不同醫療層級、支付體系與服務模式之間的競爭。若監管平衡不足，公立醫院可能逐漸呈現公益屬性保底、市場化服務盈利的混合模式。