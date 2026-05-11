本港銀行傳加速處理2000億不良貸款 增聘特殊資產團隊出清壞帳

據彭博報道，本港專責清理壞帳的銀行家已不再手軟，正在加速出售抵押品或迫使借款人清盤。

特殊資產專家傳約200人

報道指出，為數少於200人、專門處理特殊資產的銀行家，正面臨一項巨大且日益緊迫的任務，就是處理高達2000億元的不良貸款。這數額的不良貸款已將香港去年的不良貸款比率推升至逾20年新高，達2.01%。

加速出售抵押品或提出清盤

報道引述相關人士稱，這些處理特殊資產的專家愈來愈訴諸最後手段，包括出售抵押品或迫使借款人清盤，主要都與香港商業房地產虧損有關。隨著香港整體經濟復甦，銀行正把握時機減少虧損、釋放資金以進行新放貸，因此紛紛建立這類團隊，有些也稱為特殊信貸、回收催收團隊等。

至少6銀行擴大壞帳團隊

知情人士透露，香港至少有6家銀行已擴大特殊資產團隊規模。其中，東亞銀行（023）和大華銀行香港分行自2024年以來有關人手已近乎翻倍，中銀香港（2388）和恒生銀行則在原本逾10人的團隊上再增聘少量人手。

大多涉及商業房地產

一名中資銀行家稱，其團隊一次要處理多達20宗問題貸款個案，為數年前工作量的2倍多，因此經常工作至深夜，而且周末返公司加班的次數愈來愈密。該行最終決定向客戶採取強硬行動的個案，很多都涉及商業房地產。儘管本港住宅市場正走出數十年來的低谷，惟商業房地產市場仍存高空置率及供應過剩的問題，一些賤賣交易也令情況惡化。

大華銀行：建設性與面對挑戰客戶合作

大華銀行發言人表示，該行會以建設性態度與面對挑戰的客戶合作，同時會保障持分者的利益。中銀香港和恒生拒絕置評，東亞則未有回應。

報道又指，這正加深市場共識，即銀行需加快腳步，儘早徹底處理更多壞帳，並為新放貸預備充足彈藥，尤其是在大型基建項目即將上馬之際。