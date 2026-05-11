Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港銀行傳加速處理2000億不良貸款 增聘特殊資產團隊出清壞帳

商業創科
更新時間：22:05 2026-05-11 HKT
發佈時間：22:05 2026-05-11 HKT

據彭博報道，本港專責清理壞帳的銀行家已不再手軟，正在加速出售抵押品或迫使借款人清盤。

特殊資產專家傳約200人

報道指出，為數少於200人、專門處理特殊資產的銀行家，正面臨一項巨大且日益緊迫的任務，就是處理高達2000億元的不良貸款。這數額的不良貸款已將香港去年的不良貸款比率推升至逾20年新高，達2.01%。

加速出售抵押品或提出清盤

報道引述相關人士稱，這些處理特殊資產的專家愈來愈訴諸最後手段，包括出售抵押品或迫使借款人清盤，主要都與香港商業房地產虧損有關。隨著香港整體經濟復甦，銀行正把握時機減少虧損、釋放資金以進行新放貸，因此紛紛建立這類團隊，有些也稱為特殊信貸、回收催收團隊等。

至少6銀行擴大壞帳團隊

知情人士透露，香港至少有6家銀行已擴大特殊資產團隊規模。其中，東亞銀行（023）和大華銀行香港分行自2024年以來有關人手已近乎翻倍，中銀香港（2388）和恒生銀行則在原本逾10人的團隊上再增聘少量人手。

大多涉及商業房地產

一名中資銀行家稱，其團隊一次要處理多達20宗問題貸款個案，為數年前工作量的2倍多，因此經常工作至深夜，而且周末返公司加班的次數愈來愈密。該行最終決定向客戶採取強硬行動的個案，很多都涉及商業房地產。儘管本港住宅市場正走出數十年來的低谷，惟商業房地產市場仍存高空置率及供應過剩的問題，一些賤賣交易也令情況惡化。

大華銀行：建設性與面對挑戰客戶合作

大華銀行發言人表示，該行會以建設性態度與面對挑戰的客戶合作，同時會保障持分者的利益。中銀香港和恒生拒絕置評，東亞則未有回應。

報道又指，這正加深市場共識，即銀行需加快腳步，儘早徹底處理更多壞帳，並為新放貸預備充足彈藥，尤其是在大型基建項目即將上馬之際。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
凱施餅店創辦人蕭偉堅墮樓亡 涉案工廈昔日設麵包工場丟空逾年 銀主公開出售
突發
7小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
8小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
22小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
7小時前
馬浚偉辭任新城電台CEO 上月率領管理層北上傾合作忽然閃電劈炮 郭艷明被委任要職
01:19
馬浚偉辭任新城電台CEO 上月率領管理層北上傾合作忽然閃電劈炮 郭艷明被委任要職
影視圈
3小時前
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
飲食
8小時前
江圖設靈丨胞弟悲痛揭死因 拒接手江圖物業：捐畀慈善機構 古天樂鮑起靜送花牌致哀
江圖設靈丨胞弟悲痛揭死因 拒接手江圖物業：捐畀慈善機構 古天樂鮑起靜送花牌致哀
影視圈
4小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
10小時前
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
飲食
10小時前
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
00:57
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
社會
10小時前