周大福人壽辦財富論壇 付鵬指全球經濟正值結構性轉型 「關鍵是誰活得久、撐得穩」

周大福人壽早前舉辦財富論壇，逾600人出席，財經專家付鵬表示，全球經濟正處於結構性轉型期，未來的關鍵不再是誰賺得快，而是誰能「活得久、撐得穩」。

中產家庭面對收入及樓價升值放緩

付鵬在主題演講指出，中產家庭面對結構性壓力，包括收入及房產增值放緩、槓桿風險上升，而人工智能（AI）與全球市場不確定性亦構成衝擊；面對波動加劇的未來，認為唯有構建穩健的財富底盤，才能讓人真正安心。

賺錢與配置思維可並存

他提及，在財富管理上，「賺錢思維」與「配置思維」兩者可以並存，決策應取決於年齡、風險偏好及家庭財務結構。對於保險，他認為投資者容易忽略極端風險，如2008年金融危機與家人住院等意外同時發生，此時僅靠投資組合難以應對流動性需求，而當市場不確定性與人生不可控意外疊加，保險的保障便顯得至關重要。

周大福人壽行政總裁葉文傑指，環球經濟瞬息萬變，市場波動已成常態。

葉文傑：三大產品系列連續10年分紅實現率逾100%

周大福人壽行政總裁葉文傑表示，環球經濟瞬息萬變，市場波動已成常態，但該險企一直專注做好自己，憑長期、持續的兌現能力為客戶提供保障。他稱，該企扎根香港40年，三大王牌產品系列連續10年分紅實現率達100%或以上；償付能力充足率達282%，領先同業，並遠高於最低監管要求，彰顯其實力支撐長期的承諾。