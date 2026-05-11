信諾環球贊助HYROX香港賽近2萬人參與 創亞洲區新高

信諾環球表示，其贊助的室內健身賽事HYROX已於5月8日至10日一連三天在亞洲國際博覽館舉行，是次賽事規模創歷屆之最，吸引來自60個國家及地區共約1.95萬名參賽者，參與人數不單較上屆翻倍，更創下亞洲區參賽紀錄，其中約三成參賽者特意從海外來港。

鼓勵不同能力人士與商界隊伍參與

信諾環球指，一連三日的賽程吸引多位人氣參賽者同場競技，包括來自韓國的洪範錫及金東炫，二人於「男子雙人精英組（Doubles Men Pro）」中造出佳績；日本體育明星、有「超人」及「筋肉男」之稱的職業棒球手糸井嘉男、日本水球手荒井陸、前日本美式足球運動員栗原嵩、另一職業棒球手正隨優彌亦參與其中，與一眾健身愛好者交流。

該公司指，文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌亦親自為「男子個人精英組（Singles Men Pro）」鳴炮開賽，展現對賽事及HYROX社群的鼎力支持。

信諾環球又指，賽事模式兼顧挑戰性與大眾化，除了健身愛好者外，亦設有「身心障礙組」及「企業接力賽」，鼓勵不同能力人士與商界隊伍參與，推動社會連結與共融；今年賽事首度引入HYROX House，將運動競技延伸為充滿香港特色的「嘉年華」。

